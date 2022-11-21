21 Kas 2022 - 11:52- Kültür - Sanat G: 21 Kas 2022 - 11:53

Ankara Haber; Seymenler 'Kastamonu Tanıtım Günleri'ne Renk Kattı...

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Ankara Kulübü Seymenlerinin, Başkent Millet Bahçesi’nde açılan 17. Kastamonu Tanıtım Günleri son gün-kapanış etkinlikleri kapsamında sergiledikleri gösteri, coşkulu kalabalık tarafından büyük beğeni topladı.
Ankara Haber; Seymenler 'Kastamonu Tanıtım Günleri'ne Renk Kattı... mask
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Ankara Kulübü Derneği YKÜ Gürcan Maden ile Müslüm Arslan'ın da aralarında bulunduğu Seymenlerin, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 17. Kastamonu Tanıtım Günleri kapanış gününde sergiledikleri gösteri, renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden, Ankara Kulübü ve faaliyetleri hakkında temel bilgiler vererek başladığı konuşmasında; Ankaralıların, Ankara'da yaşayan Kastamonuluların yoğun ilgi gösterdiği 17. Kastamonu Tanıtım Günleri organizasyonunda olmaktan ve Seymen gösterisi sergilemekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Ankara Kulübü Derneği Seymenleri olarak milli ve özel günlerde, illerimizin tanıtım günlerinde biz de yerimizi alıyor, Ankara Seymen oyunlarımızı içeren gösterilerimizi sergiliyoruz.

Kastamonu ilimiz Başkent Ankara'mıza yakın illerimizden. Tarihi kültürel özellikleri, doğal güzellikleri, yöresel yemek kültürü, halk oyunları, tarihi mekanları ve birçok özelliğinin tanıtımı açısından Kastamonu Tanıtım Günleri'ni son derece değerli buluyoruz. Bizler de Ankara Kulübü Derneği Seymenleri olarak Kastamonu Dernekler Federasyonu'nun davetiyle katıldığımız programda etkinlik alanında sergilediğimiz Seymen gösterisi ile tanıtım günlerine katkı sağlamaktan, fuar ziyaretçilerimiz ile bir arada olmaktan hatta bazı Ankara oyunlarını birlikte oynamaktan dolayı son derece mutlu olduk.

Ayrıca, etkinlik alanında simgelenmekte olan Şerife Bacı bizleri oldukça duygulandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşında 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Türk kadınının kahramanlık timsali İstiklal Harbindeki sembol isimlerinden Kastamonulu Şerife Bacı'yı ve  tüm şehitlerimizi; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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21 Kas 2022 - 11:52 - Kültür - Sanat

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