Yemekleri tekrar tekrar ısıtmak doğru mu? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Histamin İntoleransı'na Dikkat!

Diyetisyen Muhammed Şahin konu hakkında bilgiler verdi. Bunları engellemek için;

* En önemli detay olarak saklama koşullarının iyi olmadığı durumlarda artan yemekler pek çok mikrobu üzerine çekiyor; Yemekleri pişirir pişirmez buzdolabına aktarabilmek pek mümkün değil. Pişmiş yemek buzdolabına girmeden önce oda sıcaklığına ulaşana dek hele ki üzeri de kapalı değilse pek çok mikrobu üzerine çeker ve bu mikroplar burada çoğalır. Buzdolabından çıkan yemekleri tekrar ısıttığımızda tatlarının yeni pişmiş yemeğe kıyasla farklı tadının nedeni de bu mikroplardır.

* Kalan yemekler buzdolabında çapraz bulaşa neden olabilirler; Soğuma aşamasında pek çok mikrobu üzerine çeken yemekleri buzdolabına kaldırdığımızda bu mikroplar buzdolabındaki diğer yiyeceklere bulaşabilir.

* Tekrar ısıtılan yemekler pek çok besin öğesini kaybederler; Yüksek ısıda pişmiş yemekler buzdolabında düşük ısılarda bekletilmesi sonucu sahip olduğu çoğu besin öğesini yitirir.

* Bekletilip tekrar ısıtılan yemekler histaminden zengindir; yemekler her ısıya maruz kaldıklarında içerilerinde histamin miktarı artmakta. Bu yiyeceklerin tüketilmesi ile birlikte histamin intoleransı ile ilişkili baş ağrısı, burun tıkanıklığı, sindirim kanalı problemleri, kaşıntı gibi semptomları uyarabilmektedir.

Tüm bu sebeplerle, israfın da önüne geçmek adına tek seferde tüketilip bitirilebilecek miktarlarda yemekler pişirmek en sağlıklısı.