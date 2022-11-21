21 Kas 2022 - 16:11- Belediyeler

Ankara Haber; Gagauz Türkleri Başkan Şimşek’i ve Gölbaşı’nı Ziyaret Etti...

ABONE OL Google News Sayfamız

Gagauzyeri Belediyeler Birliği üyeleri, Türkiye ziyaretleri kapsamında, Gagauz Kültür ve Yardımlaşma Derneği eşliğinde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile kahvaltı buluşması gerçekleştirdi.
Ankara Haber; Gagauz Türkleri Başkan Şimşek’i ve Gölbaşı’nı Ziyaret Etti... mask
+14
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkan Ramazan Şimşek’in ev sahipliğinde, Vilayetler Evi’nde düzenlenen kahvaltı buluşmasına, daha önce Moldova Cumhuriyeti’nin BM nezdindeki büyükelçiliğini de yapan, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitriy Kroytor, Gagauzyeri Belediyeler Birliği Başkanı ve Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan ve beraberindeki dokuz belediye başkanı, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri katıldı. 

Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitriy Kroytor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında Moldova’yı ziyaretinde stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladığını ifade ederek Gagauz Türkleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için niyetlerini belirtti. Başkan Oleg Garizan ve beraberindeki belediye başkanları kendilerini kabulü için Başkan Ramazan Şimşek’e teşekkür etti. 

Başkan Şimşek, geçtiğimiz haftalarda Londra’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na Ankara’dan katılan tek ilçe belediyesi olduklarının, belediye bütçesini doğru ve dengeli kullandıklarının altını çizerek yaptıkları çalışmalar, “tarım”, “sanayi”, “turizm”, “öğrenci” kenti olarak anılan Gölbaşı’nın tarihi, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, Uluslararası Bilardo Kompleksi ve diğer tesisler hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

Dostane bir ortamda gerçekleşen buluşma sonrası heyetle beraber Gölbaşı Belediyesi’ne geçildi. Gölbaşı’nın vizyon projesi olan Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi başta olmak üzere biten ve yapımı devam eden projeler hakkında hazırlanan videoları izleten Başkan Şimşek, ziyaretçi heyete projeler hakkında kapsamlı bilgi verdi. 

Göl manzarası eşliğindeki buluşmada, dünyada sadece Gölbaşı’nda yetişen, endemik bir tür olan Sevgi Çiçeği, göl üzerinde yapılan tekne turları ve diğer etkinliklerle ilgili aldıkları bilgilerden ötürü memnuniyetlerini ileten Gagauz Türkleri’ne Başkan Şimşek, ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Günün anısına binaen karşılıklı olarak hediyeler takdim edildi. 

 Başkan Şimşek, yakın zamanda açılması planlanan, oluşumu bir milyon yıl öncesine dayanan, her 10-15 günde bir yeni sarkıtlar oluşmasıyla öne çıkan Tulumtaş Mağarası’nı heyete bizzat gezdirerek bilgiler verdi. Gördükleri manzara karşısında oldukça etkilenen Gagauz Türkleri Başkan Şimşek’e, verilen büyük emekler ve projeler için kolaylıklar diledi.

# Ankara Haber; Gagauz Türkleri Başkan Şimşek’i ve Gölbaşı’nı Ziyaret Etti...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'de Temizlik Timi Görev Başında... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Temizlik Timi Görev Başında...
Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor... mask
Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor...
Ankara Haber; Keçiören’de 4 Lise ‘e-Spor Lig Sürecine’ Girmeye Hak Kazandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de 4 Lise ‘e-Spor Lig Sürecine’ Girmeye Hak Kazandı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Pazartesi Pazar Alanı Yükseliyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Pazartesi Pazar Alanı Yükseliyor!
Ankara Haber; Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Merkezi ‘‘Pursaklar Kent Meydanları’’ mask
Ankara Haber; Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Merkezi ‘‘Pursaklar Kent Meydanları’’
Ankara Haber; Çankaya’dan ‘10’ Numara Şampiyonluk... mask
Ankara Haber; Çankaya’dan ‘10’ Numara Şampiyonluk...
Ankara Haber; 394 Adet Yeni Ego Otobüsü Başkent Yollarında! mask
Ankara Haber; 394 Adet Yeni Ego Otobüsü Başkent Yollarında!
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan: “Çocuklarımıza Yuva Olacak” mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan: “Çocuklarımıza Yuva Olacak”
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Okçuluk Şöleni Düzenlendi... mask
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Okçuluk Şöleni Düzenlendi...
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Bursa'da... mask
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Bursa'da...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'de Temizlik Timi Görev Başında... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Temizlik Timi Görev Başında...
Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor... mask
Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor...
Ankara Haber; Keçiören’de 4 Lise ‘e-Spor Lig Sürecine’ Girmeye Hak Kazandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de 4 Lise ‘e-Spor Lig Sürecine’ Girmeye Hak Kazandı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Pazartesi Pazar Alanı Yükseliyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Pazartesi Pazar Alanı Yükseliyor!
Ankara Haber; Seymenler 'Kastamonu Tanıtım Günleri'ne Renk Kattı... mask
Ankara Haber; Seymenler 'Kastamonu Tanıtım Günleri'ne Renk Kattı...
Ankara Haber; Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Merkezi ‘‘Pursaklar Kent Meydanları’’ mask
Ankara Haber; Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Merkezi ‘‘Pursaklar Kent Meydanları’’
Ankara Haber; Çankaya’dan ‘10’ Numara Şampiyonluk... mask
Ankara Haber; Çankaya’dan ‘10’ Numara Şampiyonluk...
Ankara Haber; 394 Adet Yeni Ego Otobüsü Başkent Yollarında! mask
Ankara Haber; 394 Adet Yeni Ego Otobüsü Başkent Yollarında!
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan: “Çocuklarımıza Yuva Olacak” mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan: “Çocuklarımıza Yuva Olacak”
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Okçuluk Şöleni Düzenlendi... mask
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Okçuluk Şöleni Düzenlendi...

21 Kas 2022 - 16:11 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL