Ankara Haber; Keçiören'de Temizlik Timi Görev Başında...

Doğaya bırakılan atıkların hem toprağa hem de yeraltı sularına zarar verdiğini hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Suyumuz, toprağımız ve ormanlarımız için atıklarımızı doğaya bırakmamamız gerekiyor. Köy ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz.

,Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Onların da özellikle doğada dönüşümü zor olan atıkları poşetlemek suretiyle çöp bırakma noktalarına koymalarında fayda var. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutalım.” dedi.​

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