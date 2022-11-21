21 Kas 2022 - 16:11- Belediyeler

Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor...

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Etimesgut Belediyesi 30 Ağustos, Alsancak, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade ve İstasyon Mahallesi’nin ardından Topçu Mahallesi’nde asfalt çalışması başlattı

Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor... mask
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Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış öncesi vatandaşların mağdur olmaması için yoğun asfalt serimi gerçekleştiriyor. Eskiyen asfaltları trimerle kazınarak yerine yeni sıcak asfalt serimi yapılıyor. Asfalt çalışmaları vatandaşlardan tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerle sohbet ederek, kolaylıklar dileyen Demirel, “Havaların ısınmasıyla birlikte başlattığımız asfalt çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Özellikle merkez mahallelerimizin asfalt ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı büyük ölçüde karşıladık. Eksik kalan sokaklarımızı da kış öncesi süratle tamamlayacağız. Önümüzdeki asfalt sezonunda da kaldığımız yerden asfalt çalışmalarına devam edeceğiz. Asfalt çalışmalarımız hayırlı olsun” dedi.
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21 Kas 2022 - 16:11 - Belediyeler

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