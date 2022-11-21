Ankara Haber; Keçiören’de 4 Lise ‘e-Spor Lig Sürecine’ Girmeye Hak Kazandı...

Takımların kıyasıya mücadelesi sonucunda Kalaba Lisesi birinci, Keçiören Okyanus Koleji ikinci, Keçiören Sınav Anadolu Lisesi üçüncü, Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Turnuvaya katılan 62 takım arasından sıyrılan bu 4 takım ayı zamanda Aralık ayındaki lig sürecine katılmaya da hak kazandı.

İkinci ön eleme müsabakaları için ise liselerden başvurular alınmaya başlandı. İkinci ön eleme müsabakaları 26-27 Kasım’da gerçekleştirilerek 8 takımlı lig sürecine katılacak diğer 4 takım belirlenecek.

Keçiörenli gençlerin turnuvalara gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gençlerimizi bilim ve teknolojinin getirdiği yeni dünyaya hazırlamak noktasında attığımız adımlardan biri de e-spor. Bu anlamda gençlik kupamızda beklediğimiz gibi çekişmeli maçlar ve kıran kırana mücadeleler yaşandı. Bu organizasyonumuzu geliştirerek ilk etapta ulusal, inşallah ilerleyen süreçlerde de uluslararası seviyeye taşımak istiyoruz. E-sporun merkezi inşallah Keçiören olacak.” dedi.​