22 Kas 2022 - 09:22- Gündem G: 22 Kas 2022 - 09:23

Hülya Koçyiğit’ten Bursa'da Şehit Ailesine Ziyaret!

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‘’Kahramanca ülke topraklarını müdafaa eden bu evlatlarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, zaman zaman hak etmedikleri iftiralarla karşılaşıyorlar. Bu iftiralar karşısında utanıyorum. Gerçek değil, biliyoruz"
Hülya Koçyiğit’ten Bursa'da Şehit Ailesine Ziyaret! mask
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Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda, PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in ailesini ziyaret ederek, üzüntülerini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri´nin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara tepki gösteren Koçyiğit, "Kahramanca ülke topraklarını müdafaa eden bu evlatlarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, zaman zaman hak etmedikleri iftiralarla karşılaşıyorlar. Bu iftiralar karşısında utanıyorum. Gerçek değil, biliyoruz" dedi. 

Ziyaret sonrası konuşan usta sanatçı "Bu mübarek toprakları korumak için görevlendirilen bir evladımız. Ne zaman bir şehit haberi gelse bu ana yüreğim yanıyor. Ve o anda, o şehidin ailesinin yanında olmak, o annenin gözlerinin yaşını silmek, ellerinden tutmak ve teselli etmek istiyorum. Yalnız değilsiniz biz sizin yanınızdayız demek istiyorum.

Bu nedenle bugün ziyaret ettim aileyi. Şehit astsubayımızın son görüntüleri gözümün önünde. Bir kalleş terör kurşunuyla kaybettik. Ama şehitler ölmez diyoruz hep beraber. Onlar aramızda ve Allah huzurunda da en yüksek mertebede. Ailenin bu onurlu, gururlu duruşu beni de teselli etti. Kahramanca ülkemizi, topraklarımızı müdafaa eden bu evlatlarımız zaman zaman hakketmediği iftiralarla karşılaşıyorlar.

Son zamanlarda Türk ordusuna atılan iftiralardan biri de kimyasal silah kullanarak karşı tarafı taciz etti diye. Bu iftiralar karşısında kınıyorum. Nice evlatlarımızı şehit verdik, bu son olsun diyorum" dedi.

# Hülya Koçyiğit’ten Bursa'da Şehit Ailesine Ziyaret!, Hülya Koçyiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, Pençe-Kilit Operasyonu
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22 Kas 2022 - 09:22 - Gündem

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