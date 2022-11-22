22 Kas 2022 - 10:58- Belediyeler G: 22 Kas 2022 - 10:59

Grekoromen Süper Lig’in Şampiyonu Aski Spor’dan Kulüp Başkanı Yüksel Arslan’ı Ziyaret...

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Ankara’da düzenlenen Grekoromen Güreş Süper Ligi’nin final müsabakasında karşı karşıya geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 7-3 yenen ASKİ Spor Kulübü, altı yıl sonra grekoromen stilde süper lig şampiyonu oldu. Şampiyon güreşçiler ve teknik heyet, kulüp başkanı Yüksel Arslan’ı ziyaret etti.
Grekoromen Süper Lig’in Şampiyonu Aski Spor’dan Kulüp Başkanı Yüksel Arslan’ı Ziyaret... mask
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Ankara’da düzenlenen Grekoromen Güreş Süper Lig’in final müsabakasında karşı karşıya geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 7-3 yenen ASKİ Spor Kulübü, serbest stilin ardından grekoromende de süper lig şampiyonu oldu.

Grekoromen Süper Lig’de altı yıl sonra şampiyonluğa ulaşanASKİ Spor’un şampiyon güreşçileri ve teknik heyet, Kulüp Başkanı Yüksel Arslan’ı ziyaret etti. 

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, “ASKİ Spor, serbestte de grekoromende de şampiyon olarak Türkiye’nin en iyi kulübü olduğunu gösterdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu çok gurur verici, başarılarımızı düşürmeden devam edeceğiz. Başarılarından dolayı bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi. 

ÇAKMAR: “GÜREŞÇİLERİMİZ ÖZVERİLİ ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİ”

ASKİ Spor’lu güreşçilerin müsabakalarda özverili bir şekilde mücadele ettiğini ve bunun sonucunda iki şampiyonluk kazandıklarını belirten ASKİ SPOR Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, “Ankara Büyükşehir Belediyesine ve ASKİ Spor’a bu sene 2 kupa getirdik. Grekoromen takımımız 2016’dan bu yana ilk kez şampiyon oldu. Bu da bizim için çok önemliydi. Burada bir aile bağı kurduk. Onursal Başkan’ımız Mansur Yavaş ve Kulüp başkanı’mız bize her zaman destek veriyor.

Bu da başarıyı getiriyor” diye konuşurken kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan ASKİ Spor’lu Rıza Kayaalp ise “ASKİ SPOR olarak güzel bir başarı kazandık arkadaşlarım güzel bir mücadele göstererek finalde de İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u yenerek şampiyonluğa ulaştılar sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.

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22 Kas 2022 - 10:58 - Belediyeler

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