Ankara Haber; Keçiören Kanuni Mahallesi’ne Yeni Nesil Semt Pazarı...

Altınok temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Burada yeni nesil bir pazar inşa ediyoruz. İlk defa pazarcıları düşünen Belediye Başkanı Turgut Altınok’tur. Pazarcılarımız soğukta sabahın köründe geliyorlar akşama kadar donarak, üşüyerek çalışıyorlar. Hem pazar esnafımız hem de vatandaşlarımız için yazın terlemeyecekleri kışın üşümeyecekleri pazarlar yapıyoruz. Hem pazar esnafımız hem de vatandaşlarımız rahat edecek.” dedi.

“ALTINOK GECE 4'E KADAR AYAKTA”

Konuşmasında Keçiören’e ve Kanuni Mahallesi’ne yapılan hizmetleri de anlatan Altınok, “Keçiören'de hizmet kervanımız tam gaz devam ediyor. Makamlar, mevkiler ağlama makamı, şikâyet makamı değil. Makamlar ve mevkiler saltanat makamı değil, yeme içme, gezme makamı da değil. Hz. Ömer adaleti ile hizmet etme ve vebal makamıdır. Keçiören'i hizmet ağı ile örüyoruz.

Havaalanı gibi yollar yapıyoruz. Kanuni Mahallemize 15 bin 943 ton asfalt, 12 bin 573 metrekare tretuvar yaptık. 2 tane revize ettiğimiz parkımız var. 2 tane de yeni park inşa ettik. Bu parklarımızda spor tesislerimiz var. Halı saha, basketbol sahası, tenis kortu yürüyüş yolu ve voleybol sahası bulunuyor. Şimdi bir spor tesisi daha yapıyoruz. İnşallah onun da açılışını yakında yapacağız.

Bağlum Mahalle Konağımızın da temellerini atıyoruz. Perşembe günü İncirli pazar yerimizin açılışını yapacağız. Kösrelik göletimizdeki mesire alanımızı yakında açacağız, yeni bir mesire alanı olacak. Burada su sporları da yapılacak. Şu anda Türkiye'de üniversite öğrencilere burs veren tek belediye Keçiören Belediyesidir. Ben üç buçuk yılda 8 gün izin kullandım. Yurt dışı gezim yok. Seyahat param, harcırahım yok. Eğer seyahat edecekseniz cebinizden edeceksiniz, vatandaşın cebinden değil. Altınok gece 4'e kadar ayakta. ‘Başınız düşerse dara gece saat dört de olsa Altınok’u ara.’ diyorum her zaman vatandaşlarımıza.” diye konuştu.

“ABB’NİN TEMELİNİ ATIP DA AÇTIĞI BİRKAÇ DÖNÜMLÜK ESERİ YOK”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin devasa bütçeyle Ankara’ya herhangi bir yatırım yapmadığını da dile getiren Altınok şu eleştirilerde bulundu:

“Biz neredeyse her gün bir temel atma töreni veya açılış yapıyoruz. Keçiören Belediyesi'nin yaptığı hizmetler Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden daha fazladır. Büyükşehir'in yaptığı bir tane halı saha yok, bir tane basketbol sahası yok, bir tane yürüyüş yolu yok, bir tane kreş yok, bir tane kütüphane yok.

Büyükşehir'in temelini atıp da açtığı birkaç dönümlük eseri yok. Az bütçe ile Büyükşehirden daha fazla eser ve hizmet yapan bir Keçiören Belediyesi var. Ancak ABB suya yüzde 300 zam yapıyor. Biz de diyoruz ki ‘Türkiye'de yüzde 300 enflasyon yok. Enflasyon yüzde 86’dır. Bu zammın nedeni nedir? Suyu düşüreceğim diyorsun seçimden önce, sonra geliyorsun zam yapıyorsun. ‘Su faturaları elektrik faturasından da daha yüksek’ diyoruz, ‘Vay efendim belediye iflas edecek’ diyorsun.

O zaman yönetemiyorsan bırakacaksın bu işi. Yok efendim, ‘gazınızı kestim, kömürünüzü kestim, et parasını kestim’ demeyeceksin. Kimse babasının parasını vermiyor. Milletin parasını millete veriyorsun. Biz vatandaşa et olarak but veriyoruz ama reklamını yapmıyoruz. Belediyeyi iflas ettirdiysen ‘Ben bu işi yapamadım’ deyip çekip gideceksin. Bizi kimse koltukta zorla tutmuyor. Biz engellemiyoruz, destekliyoruz. ‘Ankara ile ilgili ne tür projen varsa getir destekleyelim’ diyoruz.

Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi’nden olsa bu kadar rahat çalışamazsın. Ankara’da var mı ABB tarafından yapılan bir eser? Gördüğünüz bir eser var mı? Eğer varsa söyleyin ben de özür dileyeyim. ABB, Keçiören Şenyuva Mahallemizde hazır bir ormanı almış ve şimdi de diyorlar ki, ‘Keçiören’i ormanla buluşuyoruz.’ Orman zaten vardı. Bizim sadece Yüksektepe’de yaptığımız 97 bin metrekarelik Nursultan Nazarbayev park ve spor tesisimiz var. İçinde binlerce ağaç, 12 bin çeşit bitki var.”

“KONSER YERİNE BURS VER, KREŞ VE KÜTÜPHANE AÇ”

Altınok, ABB’nin sosyal medya üzerinden algı belediyeciliği yaptığını ve konserlere gereksiz bütçe ayırdığını da belirterek, “Bir de sosyal medya işleri var. Milyonlarca parayı oraya akıtana kadar bir kreş yap, kütüphane yap, kültür merkezi yap, yol yap, üniversite öğrencilerimize burs ver. Ne kadar sanatçı varsa getiriyorsun, milyarlarca para veriyorsun.

Bu parayı konsere verene kadar eserler yap. Bir konser belediyeciliği var bir de halkçı belediyecilik var. Altınok belediyeciliği halkçıdır. Halka hizmet etmekten başka büyük makam başka zenginlik yoktur. Hepsi fani, hepsi imtihan, hepsi gelip geçicidir.” ifadelerini kullandı. ​