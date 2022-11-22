22 Kas 2022 - 11:38- Belediyeler G: 22 Kas 2022 - 11:39

Ankara Haber; Çankaya’da Evde Sağlık Hizmeti...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesinin Evde Bakım Hizmetleri arasında yer alan Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürüyor.
Ankara Haber; Çankaya’da Evde Sağlık Hizmeti... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık ekipleri akşam saatlerinde de vatandaşlara hizmet veriyor. Çankaya Belediyesi, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidecek durumu olmayan vatandaşlara Evde Sağlık hizmeti veriyor. Evde Sağlık Hizmetini ücretsiz olarak veren Çankaya Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor.   

AKŞAM DA HİZMET ALINABİLİYOR 

Hizmet kapsamında; pansuman, antibiyotik hariç reçeteli enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri veriliyor. Mesai saatleri dışında akşam da hizmet veren ekipler, hastaların farklı şikayetleri konusunda da destek veriyor, ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendiriyor.     

Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, telefonla ya da bizzat başvuruda bulunarak bu hizmetleri alabiliyorlar. Vatandaşlar, hafta içi 08.00-17.00 mesai saatleri içinde 458 89 00/1179 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunabiliyor ve program dahilinde hizmet alabiliyor.    

 

# Ankara Haber; Çankaya’da Evde Sağlık Hizmeti..., ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören Kanuni Mahallesi’ne Yeni Nesil Semt Pazarı... mask
Ankara Haber; Keçiören Kanuni Mahallesi’ne Yeni Nesil Semt Pazarı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Kadınların İlk Adresi ‘‘Hanım Evleri’’... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Kadınların İlk Adresi ‘‘Hanım Evleri’’...
Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Eğlenerek Öğreniyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Eğlenerek Öğreniyor...
Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor... mask
Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor...
Ankara Haber; Keçiören’de 4 Lise ‘e-Spor Lig Sürecine’ Girmeye Hak Kazandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de 4 Lise ‘e-Spor Lig Sürecine’ Girmeye Hak Kazandı...
Ankara Haber; Keçiören'de Temizlik Timi Görev Başında... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Temizlik Timi Görev Başında...
Ankara Haber; Pursaklar’da Pazartesi Pazar Alanı Yükseliyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Pazartesi Pazar Alanı Yükseliyor!
Ankara Haber; Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Merkezi ‘‘Pursaklar Kent Meydanları’’ mask
Ankara Haber; Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Merkezi ‘‘Pursaklar Kent Meydanları’’
Ankara Haber; Çankaya’dan ‘10’ Numara Şampiyonluk... mask
Ankara Haber; Çankaya’dan ‘10’ Numara Şampiyonluk...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan: “Çocuklarımıza Yuva Olacak” mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan: “Çocuklarımıza Yuva Olacak”
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören Kanuni Mahallesi’ne Yeni Nesil Semt Pazarı... mask
Ankara Haber; Keçiören Kanuni Mahallesi’ne Yeni Nesil Semt Pazarı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Kadınların İlk Adresi ‘‘Hanım Evleri’’... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Kadınların İlk Adresi ‘‘Hanım Evleri’’...
Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Eğlenerek Öğreniyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Eğlenerek Öğreniyor...
Grekoromen Süper Lig’in Şampiyonu Aski Spor’dan Kulüp Başkanı Yüksel Arslan’ı Ziyaret... mask
Grekoromen Süper Lig’in Şampiyonu Aski Spor’dan Kulüp Başkanı Yüksel Arslan’ı Ziyaret...
Ankara Haber; İlk Ders İlk Heyecan: “Her Çocuğa Sanat” Projesi Başladı... mask
Ankara Haber; İlk Ders İlk Heyecan: “Her Çocuğa Sanat” Projesi Başladı...
Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor... mask
Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor...
Ankara Haber; Keçiören’de 4 Lise ‘e-Spor Lig Sürecine’ Girmeye Hak Kazandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de 4 Lise ‘e-Spor Lig Sürecine’ Girmeye Hak Kazandı...
Ankara Haber; Gagauz Türkleri Başkan Şimşek’i ve Gölbaşı’nı Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Gagauz Türkleri Başkan Şimşek’i ve Gölbaşı’nı Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Keçiören'de Temizlik Timi Görev Başında... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Temizlik Timi Görev Başında...
Ankara Haber; Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Merkezi ‘‘Pursaklar Kent Meydanları’’ mask
Ankara Haber; Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Merkezi ‘‘Pursaklar Kent Meydanları’’
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören Kanuni Mahallesi’ne Yeni Nesil Semt Pazarı... mask
Ankara Haber; Keçiören Kanuni Mahallesi’ne Yeni Nesil Semt Pazarı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Kadınların İlk Adresi ‘‘Hanım Evleri’’... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Kadınların İlk Adresi ‘‘Hanım Evleri’’...
Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Eğlenerek Öğreniyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Eğlenerek Öğreniyor...
Grekoromen Süper Lig’in Şampiyonu Aski Spor’dan Kulüp Başkanı Yüksel Arslan’ı Ziyaret... mask
Grekoromen Süper Lig’in Şampiyonu Aski Spor’dan Kulüp Başkanı Yüksel Arslan’ı Ziyaret...
Ankara Haber; İlk Ders İlk Heyecan: “Her Çocuğa Sanat” Projesi Başladı... mask
Ankara Haber; İlk Ders İlk Heyecan: “Her Çocuğa Sanat” Projesi Başladı...
Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor... mask
Ankara Haber; Etimesgut Topçu Mahallesi Asfaltlanıyor...
Ankara Haber; Keçiören’de 4 Lise ‘e-Spor Lig Sürecine’ Girmeye Hak Kazandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de 4 Lise ‘e-Spor Lig Sürecine’ Girmeye Hak Kazandı...
Ankara Haber; Gagauz Türkleri Başkan Şimşek’i ve Gölbaşı’nı Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Gagauz Türkleri Başkan Şimşek’i ve Gölbaşı’nı Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Keçiören'de Temizlik Timi Görev Başında... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Temizlik Timi Görev Başında...

22 Kas 2022 - 11:38 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL