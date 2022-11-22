22 Kas 2022 - 12:16- Magazin G: 22 Kas 2022 - 12:18

'Öt Bakalım'ın Çekimleri Tamamlandı! Murat Akkoyunlu ve Asuman Dabak'ın Başrolde Olduğu Filmin Konusu Nedir?

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Yönetmenliğini Kamil Çetin’in üstlendiği filmin ilk çekim günü bol kahkahalı geçti. Murat Akkoyunlu, Asuman Dabak, Serkan Şengül, Tuncay Beyazıt; Kubilay Penbeklioğlu, Güray Kip, Emre Ertunç, Okan Özkunt ve Tarık Mengüç gibi sürpriz isimlerin yer aldığı Öt Bakalım filmi çekimleri tamamlandı.
'Öt Bakalım'ın Çekimleri Tamamlandı! Murat Akkoyunlu ve Asuman Dabak'ın Başrolde Olduğu Filmin Konusu Nedir? mask
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Sakin ve huzurlu bir emeklilik hayali ile bir kafe açmak isteyen bir karı kocanın, düşündüklerinin aksine adrenalini bol, maceralı hikayesini konu alan filmin çekim günleri en az film kadar eğlenceli geçti.

Birbiriyle uyum içinde bir ekiple çalıştıklarını söyleyen başrol oyuncularından Asuman Dabak; iktidar savaşına giren bir ekiplerinin olmadığını, yapımdan prodüksiyona, teknik ekipten, oyuncularımıza kadar çok mutlu olduğumuz bir kadroyla çalışmanın verdiği mutluluğunu belirtti.

Eğlenceli set gününde, 'Galip' karakteriyle filmde karşımıza çıkacak olan Kubilay Penbeklioğlu, bir yeşilçam aktörünü canlandırıyor. “ İzleyicileri çok eğlenceli ve farklı bir konu bekliyor. Sıra dışı bir komedi” olduğunu söyleyen Penbeklioğlu, “Sinemaseverleri çok ilginç bir film bekliyor” diyor. Yeni projelerini sorduğumuz olan Kubilay Penbeklioğlu, yeni projesinin de müjdesini verirken yoğun ve heyecanlı bir dönemde olduğunu söylüyor.

NAGİHAN KARADERE: “SETTEKİ YORGUNLUK SURVİVOR PARKURUNUN YANINDAN GEÇMEZ”

'Öt Bakalım' filminde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Nagihan Karadere, “Survivor yarışması tamamen hem psikoloji hem de bir güç yarışması. Oyunculuk ise tamamen yetenek işi. Bu kadar zorlanacağımı hiç tahmin etmemiştim" dedi.

Senaryo gereği setten kovulan Murat Akkoyunlu ve Serkan Şengül, “Çok şükür başımıza böyle bir şey gelmedi, tercih ettiğimiz setlere gidiyoruz dedi. Ortak tutkuları Fenerbahçe olan Murat Akkoyunlu ve Serkan Şengül filmden önce tanıştıklarını ve sık sık tribünlerde karşılaştıklarını söylüyor.

'Şakşuka' adlı şarkısıyla bir döneme damgasını vuran Tarık Mengüç de, 'Öt Bakalım' filmi oyuncuları arasında. “Manyak Star” dediği karakteri için çılgın, deli bir karakteri canlandırdığını söylüyor. Mengüç, rolüne nasıl hazırlandığı sorusuna “Yapamadıklarımı yapıyorum” diyor. Her şeyin frekansı olduğunu söyleyen Mengüç, yeni çıkardığı 5 2 0 şarkısının enerji getireceğini söylüyor.

Paranın kapılarını açtığını söylediği şarkısının gücüne inanıyor. “Frekanslarımız günümüzde dağıldı. Eşimle birlikte bunun eğitimini aldık. 520 şarkısını yüksek tempolu dinleyerek, benimle kelimelerini tekrar ederlerse para frekansı onlara da gelecek. Bu şarkı paranın kapılarını açıyor. İnstagram hesabımda da var görebilirsiniz, üzerimde kaşıklar duruyor, telefonlar duruyor.”

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22 Kas 2022 - 12:16 - Magazin

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