22 Kas 2022 - 16:10- Gündem

MHP Lideri Bahçeli: Demokrasinin Kaç Bucak Olduğunu Görecekler!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargısız infaza heves edenlere demokrasinin ve sandığının kaç bucak olduğunu göstereceklerini söyledi.
MHP Lideri Bahçeli: Demokrasinin Kaç Bucak Olduğunu Görecekler! mask
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Masalarda değil, meydanlardayız" Bahçeli, "MHP'ye yargısız infaza heves edenlere demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz" diye konuştu.

MHP'nin algı oyunlarını boza boza, anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geldiğini ifade eden Bahçeli, "Hiçbir engele takılmadan, karanlık senaryoya aldırmadan inanmış adımlarla hak ettiğimiz başarıya ulaşmak için gece demiyoruz, gündüz demiyoruz, en ufak yılgınlık göstermiyoruz" dedi.

Türkiye’nin hafta sonu Irak ve Suriye’ye yönelik hava operasyonlarının ardından hava operasyonunun kara gücümüzle desteklenmesini umduğunu belirten Bahçeli, bu harekatın Türkiye’nin hukuki ve meşru bir hakkı olduğunu söyledi. Bahçeli, operasyona karşı çağrı yapan HDP için “TBMM’ye sızmış düşman bakiyesi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine de değinen Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle Katar’da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır.

Türkiye’nin Mısır, Suriye ve Irak’la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır" HDP'nin PKK'ya desteğini hatırlatan Bahçeli, kapatılma davasıyla ilgili, "Anayasa Mahkemesi hala neyi bekliyor" sorusunu yöneltti.

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22 Kas 2022 - 16:10 - Gündem

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