Ankara Büyükşehir Belediyesi “Smart Ankara Projesi”nin Tanıtımını Yaptı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir ulaşım projeleri kapsamında “Smart Ankara Projesi”nin tanıtımını gerçekleştirdi. EGO Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan “Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi”nin hayata geçirileceği proje kapsamında; vatandaşların kiralayabileceği 408 elektrikli bisiklet alınacak, 34 şarj ve park istasyonu, belediye otobüsleri için 480 bisiklet taşıma aparatı ve metro istasyonlarının merdivenlerine 1290 metre bisiklet rampası alımı yapılacak.

EGO Genel Müdürlüğünce trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşları hareket etmeye teşvik etmek amacıyla yürütülen projenin tanıtım toplantısına; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer- Landrut ile bakanlık temsilcileri, üniversitelerin rektör ve dekanları ile ABB bürokratları katıldı.

DAHA YAŞANABİLİR VE KALİTELİ BİR GELECEK

Toplantıda konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, projeyle kentsel ulaşım planının hazırlanacağını ve “Elektrikli Bisiklet Sistemi”nin hayata geçirileceğini söyledi. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında daha çevreci, erişilebilir ve ekonomik hareketliliğe katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Alkaş, “Proje kapsamında hedefimiz 2040 yılına kadar uzanan bir vizyonla, stratejik bir planın oluşturulması ve oluşturulacak 20 yıllık planlamayla Ankara’mıza yaşanabilir ve kaliteli bir gelecek sunmaktır” dedi.

VATANDAŞLARIN KİRALAYABİLECEĞİ 408 ELEKTRİKLİ BİSİKLET ALINACAK

24 ay sürecek olan projenin yaklaşık 5 milyon euro maliyetinin yüzde 85’inin Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 15’inin ise eş finansman kuruluşları tarafından karşılanacağını söyleyen Alkaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kapsamda vatandaşların kiralayabileceği 408 adet elektrikli bisiklet, bisikletlerin şarj edilmesini sağlayacak 34 adet şarj istasyonu, EGO otobüslerine monte edilecek 480 adet bisiklet taşıma aparatı, metro istasyonlarının merdivenlerine yerleştirilecek 1290 metrelik bisiklet rampası, saha operasyonları için 2 adet bisiklet taşıma aracı ve bisiklet kullanımını ölçmek amacıyla 8 adet bisiklet sayacı tedarik edilecektir.”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca koordinasyonu sağlanan proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.