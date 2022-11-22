22 Kas 2022 - 16:11- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören Aile Okulu Eğitiminde Öğrenciler Bilgilendirildi...

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Keçiören Belediyesi Kent Konseyi ile Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde öğrencilere ve velilere yönelik düzenlenen “Aile Okulu” eğitim programının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Ankara Haber; Keçiören Aile Okulu Eğitiminde Öğrenciler Bilgilendirildi... mask
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Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’ndaki eğitim programında 'Ergenlik Dönemi Özellikleri, Ergenlerde Arkadaşlık İlişkileri ve Akran Zorbalığı, Çocuklarda İşitme Gelişimi- İşitme Kaybı ve Kronik Hastalıklardan Korunmada Beslenmenin Önemi' konuları ile ilgili bilgiler verildi. Programda öğrenciler alanında uzman eğitmenlere merak ettikleri soruları sorma şansı da buldu.

Eğitim programına katılan öğrencilere teşekkür eden Keçiören Belediye Başkan Turgut Altınok, “Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur’ buyuruyor. Bu anlamda öğrencilerimizin hayatını olumlu yönde etkileyecek her türlü eğitimin vermek için büyük gayret gösteriyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizim temel görevimizdir. Buraya gelerek bu güzel bilgilerden istifade eden tüm öğrencilerimize ve kıymetli bilgilerini paylaşan eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.​
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22 Kas 2022 - 16:11 - Belediyeler

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