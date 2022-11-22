Evliler Dikkat: Eşinize Söylememeniz Gereken 5 Yanlış Cümle!

"Evliliğin Üç Hali" adlı kitabıyla evliliği her boyutuyla ele alıyor ve üç ayrı bölümde evliliğin her aşamasını sağlıklı bir şekilde yaşamamız için ipuçları veriyor.

1. Saçmalama: Saçmalama demek karşınızdakine düşünce ve hislerinin değersiz olduğunu, anlaşılmadığını ve aşağılandığını hissettirir. Bunun yerine “Ben senin gibi dü- şünmüyorum, sana bu konuda katılmıyorum, bu konuda senin kadar hassas değilim” demeyi deneyebilirsiniz.

2. Abartma: Abartma da saçmalamanın bir versiyonudur. Abartma kişinin olaylara dair bakış açısının yanlış olduğu mesajını verir. Kişi kendini eleştirilmiş hisseder, bunun yerine “Tam olarak neden rahatsız olduğunu, ne hissettiğini biraz daha anlatır mısın?” diyerek empati kurmaya çalışmanız daha faydalı olacaktır.

3. Başkasının kocası/karısına bak: Bu cümle çok tehlikeli çünkü bu sözü sarf ettiğinizde ilişkinize üçüncü şahısları davet etmiş olursunuz. Eşinizi bir başkasının eşi ile kıyaslamak güvensizlik getirir. Başkasının eşi otomatik olarak örnek gösterdiğiniz özellikleriyle ilişkinizin ortasındadır artık, eşiniz sizin aklınızın o kişide olduğunu düşünebilir, kendini yetersiz hisseder, kıyaslanmak benlik bütünlüğüne zarar verir, sevilmediğini hisseder. Böyle kıyas ve benzetmeler yerine beklentiniz ne ise kimseyi işaret etmeden açıkça konuşmayı deneyin.

4. Sen anlamazsın: Bu cümle bir aşağılama sözüdür. Eşinizin kapasitesiyle dalga geçmiş onu küçümsemiş olursunuz. Eğer eşinizin o konuda sizi anlamayacağını düşünüyor ya da paylaşmak istemiyorsanız, “Bu konuda konuşmak istemiyorum, üstüne alınma ama bu konu bana kalsın istiyorum, bu konu senin ilgi alanında değil başka şeyler konuşalım” deyin ya da sadece o konuda hissettiğiniz duygularınızdan bahsetmek hem size iyi gelir hem eşinize kendini iyi hissettirir.

5. Oraya gitme, şununla konuşma, onu yapma, bunu giyme, bu şekilde konuşma, şunu getir, bunu götür: Unutmayın eşiniz sizin emir eriniz, çalışanınız ya da kontrolünüzde olan bir uzvunuz değil. İstemediğiniz, hoşlanmadığınız şeyleri ona saygı çerçevesinde birlikte istişare ederek belirtin. Emir cümleleri yerine rica cümleleri kurmayı deneyin