23 Kas 2022 - 16:27- Kültür - Sanat G: 23 Kas 2022 - 16:28

Sergi Açılışında Seymen ve Bacıeren Gösterisi Büyük Beğeni Aldı!

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Anadolu Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin “Elimi Tutarmısın” teması ile dezavantajlı çocuklar yararına düzenlediği ve gönüllü 82 sanatçının eserleriyle katıldığı karma serginin açılış töreninde Ankara Kulübü Derneği Seymen ve Bacırenlerinin gösterisi sanatsever izleyenlerden büyük beğeni aldı.
Sergi Açılışında Seymen ve Bacıeren Gösterisi Büyük Beğeni Aldı! mask
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Anadolu Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin “Elimi Tutarmısın"  teması ile dezavantajlı çocuklar yararına düzenlediği karma serginin açılış törenine, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ile dernek Seymenleri ve Bacıerenler de katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Güzel Sanatlar  Galerisi'nde düzenlenen karma serginin açılış törenine renk katan Seymen ve Bacıeren gösterisi, sanatsever izleyenler tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi.

Serginin açılış konuşmasını yapan Anadolu Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nesrin Taner, sosyal sorumluluk kapsamında 82 gönüllü sanatçının farklı teknik ve performanslarda çok sayıda eserleriyle karma sergi düzenlediklerini belirterek, "Gücümüzün yettiğince; gönülleri yüce dostlarımızın katkılarıyla başta giyim yardımı olmak üzere yoksul-dezavantajlı çocuklarımızın yanlarında olmak, bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek için çalışıyoruz.

Bu anlamda bizlere destek olan tüm sanatçı dostlarımıza ve destek veren herkese, Büyükşehir Belediyemize, bugün burada yanımızda olan Ankara Kulübümüzün Değerli Başkanı Sayın Özaslan ile Seymen ve Bacıerenlerimize sonsuz teşekkürlerimle şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Ankara Kulübü ve faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra, "Ankara Kulübü Derneği olarak topluma fayda sağlayan kamu yararına, geleceğe umutla bakan bireylerin yetiştirilmesi amacıyla yürütülen sosyal projeleri her zaman destekliyor ve bu anlamda önemli projelere, etkinliklere katkı sunmaya çalışıyoruz.

Bugünkü etkinlik de gerçekten çok önemli. Ankara Kulübü Derneği olarak bizler de Seymenlerimiz ve Bacıerenlerimizle birlikte sergileyeceğimiz gösteri ile etkinliğe bir katkı sunmak, destek vermek, yanınızda olmak istedik. Anadolu Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne, eserleriyle bu etkinliğe destek veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların devamında Anadolu Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ressam Nesrin Taner ile Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, sanatçılar ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Açılış konuşmalarının ve kurdele merasiminin ardından Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ve Bacıerenlerinin sergilediği gösteri, sanatsever izleyenlerden büyük beğeni aldı.

"Biz Çocuklardan Kardeşlerimize Destek" köşesindeki çocukların yaptığı resimlerin de büyük ilgi gördüğü karma sergi, 30 Kasım 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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23 Kas 2022 - 16:27 - Kültür - Sanat

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