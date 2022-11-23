Ankara Haber; Keçiören'de Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri!

Keçiören’de inşaatı tamamlanan İncirli semt pazarlarının Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Semt pazarlarımızdaki düzen ve disiplin birçok belediye tarafından örnek alınmış, bu hizmetimiz Türkiye’de ‘bir numara’ olarak gösterilmiştir. İncirli Mahallemize inşa ettiğimiz üstü kapalı yeni nesil semt pazarımız da içinde yer alan ısıtma ve soğutma sistemiyle vatandaşlarımızın hizmetine olacak. Aynı zamanda bu semt pazarımıza güneş enerjisi sistemine uygun alt yapıyı da kurarak önümüzdeki dönemlerde kendi enerjisini kendisi üretebilen bir özeliğe kavuşturacağız.” dedi.

Altınok, semt pazarı etrafında yer alan spor tesissileriyle buranın hem alışveriş hem de spor merkezi özelliği taşıyacağını da söyledi.

YENİ NESİL SEMT PAZARI AÇILIYOR (17.00)

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki İncirli Mahallesi'ne inşa edilen yeni nesil semt pazarının açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Adres: İncirli Mahallesi, Sümbüllü/Yiğitler Sokak birleşimi, Keçiören/Ankara

Saat: 17.00

Tarih: 24 Kasım 2022 Perşembe (yarın)

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL KONSER (19.30)

Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser verecek.

Adres: Emrah Mah. Basın Cad. No:182 KEÇİÖREN/ANKARA

Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi

Tarih: 24 Kasım 2022 Perşembe (yarın)

Saat: 19.30