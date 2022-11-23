Doğalgaz ve Isınmada Tasarruf Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Etmek Gerekir? İşte Tasarruf İçin 7 Basit Yöntem...

Kış aylarıyla birlikte doğru bilinen yanlışların ve gözden kaçan birkaç noktanın da etkisiyle ısınma giderleri kabarık faturalara dönüşebiliyor. Danfoss Türkiye uzmanları konforlu bir ısınma sağlayacak ve yüksek faturalarının önüne geçecek 7 yöntemi açıkladı. İşte o yöntemler…

Yöntem 1: Radyatörlerin sıcaklığını 1 santigrat derece azaltın. Düşürülen her bir derecenin, yüzde 5’e kadar enerji tasarrufu olarak geri döneceğini unutmayın. Ayrıca ısının evde eşit bir şekilde dağıtılmasına özen gösterin. Eşit dağıtılan ısı daha düşük sıcaklıkta olsa bile daha konforlu bir ısınma deneyimi sunabilir.

Yöntem 2: Radyatör termostat sıcaklığını gündüz ve gece için ideal ayara getirin. Oda sıcaklığını gündüz 20 ila 21, gece ise 17 santigrat derece olarak ayarlayın. Termostat ayarlarını sürekli değiştirmeyin.

Yöntem 3: Giriş, koridor ve misafir odası gibi az kullanılan alan ve odalarda sıcaklığı 18 derecenin üzerine çıkarmayın.

Yöntem 4: Odadaki tüm radyatörleri kullanın ve bütün radyatörlerin termostatlarını aynı dereceye ayarlayın. Bilinenin aksine odadaki radyatörlerden biri ya da birkaçını kapatmak tasarruf sağlamaz. Tamamen ısıtılmış bir radyatör, yüzde 25 kapasite ile çalışan iki veya üç radyatörden daha fazla ısı kullanır. Radyatörlerden en az biri kapatıldığında, diğer radyatörler evi ısıtmak için daha fazla enerji harcar. Ayrıca bu durum daha kötü ısı dağılımına da neden olabilir.

Yöntem 5: Odaları havalandırırken termostatları kapatın. Cam açıkken yapılan havalandırmalarda termostat otomatik olarak devreye girerek, odayı ısıtmaya devam eder. Havalandırma sonrası radyatör termostatlarını kapatmadan önceki derecede tekrar açın.

Yöntem 6: Radyatörlerin üstünü veya önünü kapatmayın. Mobilya veya perdeler tarafından engellenen radyatörler ısıyı verimli bir şekilde dağıtamaz. Aynı durum radyatör termostatı için de geçerli. Radyatör termostatının önünü kapatmak sensörlerin oda sıcaklığını doğru tespit etmesini zorlaştıracaktır. Bu durumun önüne geçmek için termostatın üstünü veya önünü giysi, perde veya mobilya gibi eşyalarla kapatmayın.

Yöntem 7: Sağlıklı bir uyku için ideal sıcaklık sağlayın. Geceleri, radyatör termostatlarınızı 2-3 derece kısarak enerji ve fatura maliyetinizden tasarruf edebilirsiniz. İdeal ve sağlıklı bir uyku ortamı için 17 derecenin yeterli olduğunu unutmayın. Isıyı 3 dereceden fazla kısmayın, aksi takdirde tasarruf edebileceğiniz miktarı, odayı yeniden ısıtmak için harcayacağınızı unutmayın.

Enerji tasarrufunda ısıtma sisteminin teknolojik yapısı da önemli bir faktör

Kullanıcı alışkanlıklarının enerji tasarrufu ve ısınma maliyetlerinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Danfoss Türkiye Kıdemli Satış Müdürü Gökçen Kesgin Öztuğ; “Enerji tasarrufunda, kullanıcı kadar ısıtma sisteminin teknolojik yapısı, güncel durumu ve gerekli bakımlarının yapılıp yapılmadığı da önemli bir faktör.

Bundan dolayı bakım zamanı gelmiş ısınma sistemlerinin bakımlarının tam ve eksiksiz bir şekilde yapılması, kullanım ömrünü tamamlamış sistemlerin yenilenmesi son derece elzemdir. Özellikle enerji tasarrufuna önemli katkıları olan radyatör termostatlarının; günün teknolojik ihtiyaçlarına, kullanıcı beklentilerine cevap veren, enerji tasarrufu sağlayan termostatlarla değiştirilmesi gerek” diye konuştu.

Yüzde 30’a varan enerji tasarrufuna imkan sağlıyor

Bulut tabanlı, uzaktan kontrol edilebilen radyatör termostatlarının ısınma konforu ve giderlerinde tasarrufa katkı sağladığını sözlerine ekleyen Keskin; “Danfoss olarak bireysel ve toplu konutlar için geliştirdiğimiz akıllı ısıtma çözümlerinin yeni öncüsü radyatör termostatımız Danfoss Ally™ ile evlerin sıcaklık kontrolünü akıllı teknolojilerle tanıştırıyoruz.

Zigbee 3.0. sertifikalı, Google Asistan ve Alexa desteği sayesinde sesli komut ile sıcaklık kontrolü imkanı sunan radyatör termostatımız, bulut tabanlı yapısıyla kullanıcısına zaman ve mekandan bağımsız, sıcaklık kontrolü özgürlüğü imkanı veriyor. Yüzde 30’a varan enerji tasarrufuna imkan sağlayan, iOS ve Android uyumlu uygulaması ile akıllı telefonlarla kolayca kontrol edilebilen Danfoss Ally™ ile evlerde konforlu ve mükemmel iç mekan sıcaklığını garanti ediyoruz” dedi.