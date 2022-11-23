23 Kas 2022 - 12:07- Belediyeler G: 23 Kas 2022 - 12:08

Ankara Haber; Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Pazar Alanlarında Nizam İntizam Denetimi Gerçekleştirdi...

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, temiz ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için Pazar alanlarında denetim gerçekleştirdi.
Ankara Haber; Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Pazar Alanlarında Nizam İntizam Denetimi Gerçekleştirdi... mask
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Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdalara ulaşabilmeleri için Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Pazar yerlerindeki ürünleri teker teker inceleyerek, ürünlerin kalitesi, malzemelerin taze olup olmadığını denetledi. 

‘‘Temizlik, düzen, intizam bizim için önemli’’

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için pazar yerlerinde nabız yokladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Salı pazarımızı ziyaret ederek, esnaflarımız ve hemşehrilerimizle selamlaştık. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyeni ortamda taze sebze ve meyvelere ulaşabilmeleri için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Temizlik, düzen, intizam bizim için önemli. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte ilçe sakinlerimizin sağlığının korumak adına Pazar yerlerinde ekstra önlemler almaya ve hijyenik gıdalara ulaşmalarını sağlamak için denetimlerimiz artarak devam edecek’’ dedi. 

Bir süre Pazar yerlerindeki düzen ve intizamı da dikkatle bir şekilde inceleyen Ertuğrul Başkan, pazarcı esnafları ve vatandaşlarla tek tek sohbet ederek talep, istek ve önerilerini dinledi.

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23 Kas 2022 - 12:07 - Belediyeler

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