23 Kas 2022 - 12:36- Belediyeler G: 23 Kas 2022 - 12:37

Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi'nin Tanrı Dağlarında İnşa Ettiği Bu Kreşte Atatürk Gibi Balalar Yetişiyor!

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Etimesgut Belediyesi’nin Kırgızistan’ın Narın iline inşa ettiği ve bu yıl eğitime başlayan Atatürk Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde Öğretmenler Günü etkinliği yapıldı.

Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi'nin Tanrı Dağlarında İnşa Ettiği Bu Kreşte Atatürk Gibi Balalar Yetişiyor! mask
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Sabah eğitim için okula gelen öğrenciler boyama yaptılar, Türkçe sayıyalar saydılar. Daha sonra okulun Atatürk köşesi önünde marşlar, şarkılar söylediler, Türkiye’ye kardeşlik mesajları gönderdiler. Öğrenci velileri kreşin yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek Türkiye’ye Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür ettiler.

Okul Müdürü Zhunushbaeva Tinatin, bu yıl eğitim öğretime başlayan okulda Türkçe de öğretildiğini belirterek, okulun Narın’daki okul öncesi eğitim konusunda önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi. Tinatin, “24 Kasım Türkiye’de öğretmenler günü kardeşlerimizin bu güzel gününü kutluyoruz” dedi.

250 çocuğun eğitim aldığı 2 katlı kreşte çocuklar için eğitim alanları, oyun alanları, yemekhane ve uyuma salonları hizmet veriyor. Geniş bir bahçeye sahip olan okulda oyun parkı da yer alıyor. Açılışını Temmuz ayı içerisinde Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve belediye meclis üyelerinin yaptığı kreşle ilgili görüşlerini g Narın’daki okulda 24 Kasım Öğretmenler Günü heyecanı yaşandı. Öğrenciler, kreşteki Atatürk Köşesi önünde şarkılar söylediler. Boyama yaparak

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, okulun 23 Temmuz tarihinde hizmete açıldığını belirterek, “Mecli üyelerimizle okulumuzun açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl da eğitim hayatına başlayan okulumuzdan gelen görüntüler yüreklerimizi ısıttı. Açılışta Kırgızistanlı bir anne ‘Atatürk'ün adını taşıyan bu kreş ve anaokulu sizin lideriniz, kurucunuz Atatürk gibi idealist, vatansever Kırgız balalar yetişecektir’ demişti.

Bu sözler halen kulaklarımızda. Atatürk gibi idealist balalar yetişsin diye ülkemizden 5 bin kilometre uzağa Ortaasya’nın zirvesine, Tanrı Dağları’na Atatürk’ün adını yazdık. Başöğretmen Atatürk ve O’nun gibi idealist, vatan, millet, bayrak sevgisiyle dolu nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu olsun” dedi.

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23 Kas 2022 - 12:36 - Belediyeler

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