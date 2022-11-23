Kestane en iyi şekilde nasıl pişirilir? Kestanenin faydaları nelerdir? Kestane nasıl tüketilmeli?

Osmanlı saray mutfağının gözdesi, kış günlerinin vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri olan kokusuyla kendisini adeta davet eden bir lezzet, kestane… Dünya kestane üretiminde yıllık 60.000-65.000 ton civarı üretim miktarı ile Türkiye’nin üçüncü sırada olduğunu biliyor muydunuz? Ülkemizde en çok Ege Bölgesi'nde yetiştirilirken anavatanı Kuzey Yarım Küre'dir. Kestane ağaçları için en uygun iklim sıcak ve ılıman koşullardır.

Kestane adeta dış etmenlere kendisini korumak adına bir duvar örmüşçesine sert bir kabuğa sahiptir. Kestanenin sadece meyvesinin değil, ağacının da her yönüyle verimli olduğunu hatırlatmak isterim. Kestanenin çiçekleri bal yapımı için çok önemliyken, ağaçları ise dayanıklı ve değerli bir kereste malzemesi olarak mobilya vb. eşyaların yapımında ham madde olarak kullanılmaktadır.

Besin İçeriği Yönüne Değinecek Olursam...

Sert kabuklu meyveler genel olarak yağ içeriği yönüyle zenginken kestane diğer sert kabuklu meyvelerden farklı olarak daha fazla karbonhidrat içerir. İçeriği normal koşullarda %40–45 su, %3–6 protein, %3–5 yağ, %40–45 karbonhidrat, %1,3 külden ibarettir. Kestane meyvesinin besleyici değerleri yetiştiği ekolojik şartlara, çeşidine ve pişirilme tekniğine göre değişir. Yaklaşık olarak 100 gr kestanenin (yenilebilir kısmı) 160 kcal kalori, 34 g karbonhidrat, 9,6 g şeker, 3,2 g protein, 1,8 g yağ, 9 mg sodyum, 395 mg potasyumdur.

Kestanenin Genel Sağlığımız İçin Faydalarına Değinelim.

Kestane; C vitamini, gallik asit, ellagik asit, tanenler gibi antioksidanları içerir. Yapılan çalışmalar ellagik asit gibi kestane antioksidanlarının tümör hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını baskılayabileceğini göstermiştir. Ancak, bu potansiyel etkiyi araştırmak için insan çalışmalarına ihtiyaç vardır. Kestane aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum başta kalp, kas ve kemik sağlığı olmak üzere çeşitli fonksiyonların yerine getirilmesi için önemlidir. Kestane glisemik indeks değeri yönüyle düşük sınıfa girmektedir. Glisemik indeksi düşük ya da orta değerde olan besinleri beraberce tercih etmek kan şekeri düzeyini kontrol altına almak için gereklidir. Lif içeriği yüksek bir meyve olması yönüyle de özellikle sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için destekleyici nitelik sağlayan besinler arasına girmektedir.

Kestanenin İyisini Nasıl Seçebiliriz Derseniz…

İlk izlenim kestane seçimi yaparken de çok önemlidir. Kestanenin dış görünüşüne göre kendiliğinden ağzı açılmış, küflenmiş, filizlenmemiş kestaneleri tercih etmeyerek işe koyulalım. Kestanenin bir tarafının düz, diğer tarafının yuvarlak olması o kestanenin iyi olduğu anlamına gelse bile tercih için bu kriter tek başına yeterli değildir.

Kestanenin rengi mümkün olduğunca parlak renge sahip olmalıdır. Kokladığınızda nemli bir koku almamanız dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Eğer ıslanmış, rutubetlenmiş bir kağıt parçası gibi bir koku geliyorsa bu kestanenin içinin çürük olduğu anlamına gelir.

Kestaneyi Nasıl Tüketelim?

Çiğ, haşlanmış, püre haline getirilmiş ya da şerbetlenmiş tarifler bir yana dursun akla ilk gelen görüntü sanıyorum ki odun sobalarının üzerinde közlenen kestanelerdir. Kestane bana hep çocukluğumu hatırlatır, kömür sobasının üzerinde bir demlikte ıhlamur yanında annem tarafından çizilmiş çok sevdiğim kestanelerle dışarıda yağan lapa lapa kar… Fırınlama pişirme yöntemiyle de aynı şekilde damaklarınıza hitap edecek nefis kestane tarifinin detaylarına geçelim.

Kabuklu kestanelerin bombeli yüzlerine bıçak ile yatay birer çizik atınız. Çizdiğiniz kestaneleri fırın tepsisine yerleştiriniz. Önceden 220-230 derece sıcaklığına getirdiğiniz fırına tepsiyi yerleştiriniz.

Kestaneleri 20 dakika kadar fırınladıktan sonra tüketebilirsiniz. Oldukça pratik öyle değil mi? Bu Lezzetli ve Faydaları Saymakla Bitmeyecek Besini Şöyle Bir Toparlayacak Olursam…

Kestane, gallik ve ellagik asit gibi antioksidanların kaynağı olmakla birlikte iyi bir lif, C vitamini, bakır, B vitaminleri içermektedir. 3 orta boy kestanenin 1 dilim ekmeğe eşdeğer olduğu unutulmadan günlük beslenmenizde dengeli bir öğün olarak kestaneyi tercih edebilirsiniz.