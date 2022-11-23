23 Kas 2022 - 16:30- Belediyeler

Ankara Haber; Gölbaşı'lı Kadınlar Üretiyor Gölbaşı Kalkınıyor...

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Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen, Gölbaşı Kaymakamlığınca yürütülen “Kadınlar Üretiyor Gölbaşı Kalkınıyor” kadın girişimcileri destekleme projesinin açılış ve tanıtım töreni Gölbaşı Oğulbey Köy Yaşam Merkezi’nde düzenlendi.
Ankara Haber; Gölbaşı'lı Kadınlar Üretiyor Gölbaşı Kalkınıyor... mask
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Kadın girişimcilerin el emeğiyle ürettiği, yerel ürünlerin de sergilendiği törene Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili İsmail Hakkı Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, İlçe Malmüdürü Filiz Çaltekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek konuşmasında, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek “Kadın üretirse köyler, ilçeler var olur, kadın üretirse dünya var olur diyorum, bu kadar kısa ve öz aslında” dedi. 

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, merkezi kırsalla buluşturmak istediklerini ifade etti. Ankara Kalkınma Ajansı olarak 1133 projeye destek verdiklerini vurgulayan Çelik, Gölbaşı’nda 41 projeye 22 milyon TL’ye yakın destek verdiklerini söyledi. Genel Sekreter Cahit Çelik, Gölbaşılı kadınları ve kurdukları kooperatifleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. 

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu konuşmasına, Düzce’deki depremde hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralı 68 vatandaşa acil şifalar dileyerek başladı. Gölbaşı Kaymakamlığı olarak projelerle güzel sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Kaymakam Rüstemoğlu, daha önceki Balköy projesine katkıları için kendisinden önceki kaymakam Tülay Baydar Bilgihan’a ve Balköy projesinin devamı olarak bu projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. 

“Gölbaşı Belediyesi olarak kadın üreticilerimizin ürettiklerinin tamamını satın alıyoruz” 

Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kadın üreticileri desteklemek için alanda sergilenen tüm ürünleri Gölbaşı Belediyesi olarak satın alacaklarının altını çizerek daha önce yaptıkları gibi aldıkları ürünleri gittikleri her yere götüreceklerini söyledi.

Esnaf odasıyla beraber çalışmalarına başladıkları ortak satış alanını müjdeleyen Başkan Şimşek, açacakları merkezde üretilen gıda, hediyelik eşya vb. tüm ürünleri orada satarak üreticileri destekleyeceklerini vurguladı. Başkan Şimşek, sadece kadın kooperatiflerinin değil, el sanatları alanında ustalaşmış Gölbaşılı esnafların eserlerinin de açılacak olan satış mağazasında olacağını söyledi. 

15 ay süreyle yürütülecek “Kadınlar Üretiyor Gölbaşı Kalkınıyor” projesi kapsamında, Ankara kırsalında öncelikle kadın üreticiler olmak üzere tüm üreticilere kırsal kalkınma farkındalıkları kazandırmak ve sürdürülebilir kır-kent ilişkisi kurulmasına katkı sunmak amaçlanıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, sinevizyon gösterisi ve açılış konuşmalarının ardından üretim merkezinin açılışı yapılarak kadın üreticilerin hazırladığı stantlar gezildi.

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23 Kas 2022 - 16:30 - Belediyeler

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