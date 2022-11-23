Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Mahalle Konağı ve Kültür Merkezinin Temelleri Atıldı...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlu temsilcileri vatandaşlarla birlikte mikserin butonuna basarak inşaatın ilk betonunu attı.

Temel atma töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün Düzce'de bir deprem oldu. Ülkemize, devletimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gaziantep Karkamış’ta PKK'nın hain saldırısı sonucu çocuklarımız, öğretmenimiz şehit oldu. Yüce Rabbimden tüm şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve afiyet diliyorum” dedi.

BAĞLUM’A MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Keçiören Bağlum bölgesinde bulunan 4 mahalleye önemli yatırımlar yaptıklarını da dile getiren Altınok şöyle konuştu:

“Karşıyaka Mahallesi kültür merkezi ve konağımızın temellerini atıyoruz. Konağımızı İnşallah kısa sürede Karşıyaka Mahallemize kazandırmış olacağız. Seçimlerde Bağlum çiçek gibi olacak demiştik ve çiçek gibi oldu. Sokaklar çok kötüydü. 30 milyon TL değerinde asfalt attık 4 mahallemize. Asfalt görünmeyen bir yatırım gibi görünüyor ama sokaklarımız çamurdu.

Şu anda havaalanı gibi yollar yaptık. Bağlum pırıl pırıl bir hale geldi. Kışın üşümeyeceğiniz yazın terlemeyeceğiniz yeni nesil pazarımızı yapıyoruz, yakında da açılışını yapacağız. Millet Bahçesi projemiz vardı. Karakaya’dan Karşıyaka’ya kadar. 3 sefer ihalesi yapıldı maliyetlerden dolayı iptal edilmişti. Geçen gün Sincan’daki programımızda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile konuyu konuştuk.

Cumhurbaşkanımız da, ‘Keçiören bizim göz bebeğimizdir, Millet Bahçesini yapacağız’ dedi. Ocak ayı gibi millet bahçesinin inşallah ihalesi yapılacak. Millet Bahçemiz 440 dönüm olacak. Öte yandan Kösrelik mesire ve piknik alanımızı da önümüzdeki sene hizmete açacağız. 179 dönümlük bir alana önemli yatırım yaptık. Su sporları ve çeşitli spor alanlarının yapılacağı bir mekân olacak. Bunların tamamı Bağlum’u geliştiren projelerdir. Bağlum’da belediyemize ait bostanımız var, üzüm bağı var.

Hisar Mahallemize yapacağımız kapalı spor salonunun da ihalesini yapıyoruz. Bağlum Stadı’nın tadilat ihalesini yaptık, çalışmalarımız başladı. Bağlum gelişiyor, Ankara'nın yükselen yıldızı oluyor. Bağlum mübarek bir yerdir, huzur bulduğumuz bir yerdir. İnşallah o manevi atmosfere, manevi iklime hizmet etmeye devam edeceğiz.”

‘ENGELLENİYORUZ’ LAFI KÜLLİYEN YALANDIR

Konuşmasında Keçiören Belediyesinin Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha az bütçeyle daha çok eser ve hizmet ortaya koyduğunu dile getiren Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

“Az bütçe ile Büyükşehirden daha fazla hizmet yapıyoruz. Büyükşehir konser belediyeciliği ve sosyal medya belediyeciliği yapıyor bizde ise eser ve hizmet belediyeciliği var. ABB’de büyük bütçe var ama eser ve hizmet yok. Yaptıkları bir tane kütüphane yok, kreş yok, kapalı pazar yeri yok. Temel atıp da yaptıkları bir tane mahalle konağı, bir tane halı saha, bir tane voleybol, basketbol, futbol sahası, tenis kortu yok. Gençlerimizin gideceği bir tane gençlik merkezi yok.

Havaalanı yolu üzerindeki billboardlara ‘et verdik’ diye yazıyorlar. Burası yurt dışından gelen insanların geçtiği bir güzergâh. Biz de et yardımı yapıyoruz ama bunun reklamını yapmıyoruz. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Hizmet aracı aldık. Şu anki değeri 400 milyon TL. Belediyemiz her alanda güçleniyor. Büyükşehir hala kiralık araçlarla hizmet yapıyor. ABB’nin bu seneki bütçesi 34 milyar TL. Bizimki 1 milyar 600 milyon TL. Biz 1 milyar 600 milyonluk bütçe ile 34 milyarlık bütçeden daha fazla iş yapıyoruz.

Yarın da Yeni Nesil İncirli Semt Pazarımızın açılışını yapacağız. Bugün ihalesini yapsanız 50 milyon TL değerindedir. Buraya yaptığımız semt pazarının ihalesi 7 milyondu, şimdiki değeri 30 milyon TL’dir. Neredeyse haftada 2-3 tane açılış ya da temel atma töreni yapıyoruz. Büyükşehirin şimdiye kadar temel atıp açtığı bir eser gördünüz mü? Gördüyseniz gördük deyin. Eseri olmayan nasıl çalışıyor, nasıl başarılı oluyor? Halkın arasında yok nasıl başarılı oluyor? Hükümet engelliyor diyorlar.

Hükümet engellemiyor. Ben 1994'te seçildiğimde hükümetten aylarca para gelmedi ama hiç lafını etmedim. Şimdi her ay AK Parti Hükümetimiz parti ayrımı yapmadan toplanan vergiye ve şehrin nüfusuna göre para gönderiyor. ASKİ iflas etti diyorlar. Halk ekmek önceden daha lezzetliydi, şimdi zarar ediyor. EGO’nun zararı 4'e katladı. Bazı hatlar iptal edilmiş, vatandaşlar otobüs gelmiyor diyor. Hükümetimiz hiçbir ayrım yapmadan her ay paraları belediyelere yatırıyor.

Hükümet bizi engelliyor diyen Büyükşehirler yalan söylüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin tamamı Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinden oluşsaydı bu kadar rahat çalışamazdı. Ankara ile ilgili tüm projeleri grubumuz destekliyor. Teşekkür etmeleri, nezaket göstermeleri gerekir. Ankara'nın hayrına ne tür proje varsa biz destekliyoruz. ‘Engelleniyoruz’ lafı külliyen yalandır. Hükümetimiz ‘başka partiden belediye başkanı seçtiniz’ diye vatandaşlarımızı cezalandırılmıyor.”

“CUMHURBAŞKANIMIZA TAM DESTEK VERECEĞİZ”

Altınok 2023 seçimlerini işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yine tam destek verilmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“2023 geliyor. Savaş uçağımızı hangardan çıkaracağız. Amerika, bütün Batı yan yana dizilmiş 2023'te Tayyip Erdoğan'ı gönderelim diyorlar. Aslında hepsi teşekkür ediyor. Dünya, Putin ile görüş tahıl koridorunu aç diye sıraya giriyor. Rafları dolduralım diyorlar. Cumhurbaşkanımız da çözüm buluyor ve onlar da teşekkür ediyorlar.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bile teşekkür ediyor. Tüm dünya İstanbul'a kilitlendi. Trump dedi ki, ‘Tayyip Erdoğan gibi güçlü lider lazım’ Avrupa'da diyor ki, ‘Tayyip Erdoğan gibi güçlü liderimiz olsa.’ Putin destek veriyor, ‘Tayyip Erdoğan delikanlı adam, sözünün eridir’ diyor. Türkiye bir yandan da enerji üssü olacak inşallah. Şu anda gaz sıkıntımız yok. Almanya'da raflar boştu, İngiltere'de raflar boştu. Dolayısıyla cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız.

Zamlar bütün dünyada var, inanın Türkiye daha hızlı normalleşecek. İHA ve SİHA’lar hayaldi. Tankımızı tamir edemiyorduk. İlk defa kendi savaş gemimizi denize indirdik. Attığımız bombanın yüzde 95'ini kendimiz üretiyoruz. Bir kilometre menzilli füzemiz yoktu. Şu an uzun menzilli füzelerimiz var. 60-70 kilometre menzilli roketlerimiz var. Yanı başımıza PKK-PYD denen bir belayı getirdi koydular. Savaş uçaklarımız sınırdan burnunu çıkaramıyordu. Şimdi gidiyoruz her yerde operasyon yapıyoruz.

Kendi topraklarımız içerisinde giremediğimiz dağlarımız vardı. Bunları tamamında şu an Türk bayrağı var. Güçlenen bir Türkiye var. Geleceğimiz için çocuklarımız için daha güçlü ve daha büyük Türkiye için cumhurbaşkanımıza destek vermemiz lazım. Patatesi soğana zam geldi demeyeceğiz, Patatesi soğanı buluruz ama devletimizi bulamayız. Devletimize, geleceğimize hep beraber sahip çıkacağız. Ülkemizi bölmek isteyen vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz.”​