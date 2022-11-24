Ankara haber; Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer Öğretmenlerle Anıtkabir'de! Aziz Atatürk...

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile 81 ili temsilen gelen öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı.

Bakan Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Özer, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yurdumuzun dört bir yanından gelen değerli öğretmenlerimizle 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Öğretmenlerimiz dün olduğu gibi bugün de gösterdiğiniz 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine' çıkma hedefi doğrultusunda, bizlere emanetiniz yeni nesli yetiştirmek için yılmadan, yorulmadan çalışmaktadır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla mutlu ve başarılı nesiller yetiştirme görevini kararlılıkla yerine getirmeye, ülkemizin istikbali için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Emanetiniz emin ellerdedir.

Ruhunuz şad olsun..."