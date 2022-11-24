24 Kas 2022 - 16:09- Belediyeler

Ankara Haber; Sincan'da Dijital Dönüşüm Akademisi Açıldı! Gençler robotik kodlama, e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, bilgisayar işletmenliği öğreniyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’ı dijital dönüşüme ve her alanda yüksek verimliliğe hazırlayacak “Dijital Dönüşüm Akademisi”ni açtı. “Yarınlara uzanan teknoloji ve bilim yolunda beraber yürümeye devam edeceğiz” diyen Başkan Ercan, Sincan’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ankara Haber; Sincan'da Dijital Dönüşüm Akademisi Açıldı! Gençler robotik kodlama, e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, bilgisayar işletmenliği öğreniyor... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi teknolojiye ilgi duyan vatandaşların dijitalleşme yolculuğuna ücretsiz rehberlik eden Dijital Dönüşüm Akademisi’nin açılışını yaptı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı açılışta renkli anlar yaşandı. 

E-ticaret, Robotik kodlama, oyun yazılımı gibi eğitimlerin yer aldığı Dijital Dönüşüm Akademisi, gençlerin dijital dünyaya adım atıp, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Başkan Ercan’ın “Çağın gereklerine uygun, dünyanın gelişmelerine hâkim özellikle bilişim ve teknoloji alanında güzel bir tesis oldu” dediği Dijital Dönüşüm Akademisi, vatandaşların dijitalleşme yolculuğuna ücretsiz rehberlik ediyor.

Başkan Ercan açılışta yaptığı konuşmada dijitalleşmenin önemine vurgu yaparken “Burada robotik kodlama, e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, bilgisayar işletmenliği gibi birçok dalda gençlerimiz eğitim alabiliyor. Mahallemize, Sincanımıza, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

BAŞKAN ERCAN VE BAŞKAN ARSLANARGUN DİJİTAL OYUN OYNADI 

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Belediye Meclis Üyeleri, açılışın ardından Başkan Ercan’la birlikte Dijital Dönüşüm Akademisi’ni gezdi. Sınıflarda çocuklarla sohbet eden Başkan Ercan ve Başkan Arslanargun bir de e-spor müsabakası yaptı. 

Robotik kodlama dersleri başlayan Akademi’de; E ticaret, Photoshop 3d modelleme, Siber güvenlik, Python, 3D tasarım, Artırılmış sanal gerçeklik, Mobil fotoğrafçılık ve Sosyal medya içerik üreticiliği kursları için de kayıtlar alınmaya başladı. 

# Ankara Haber; Başkan Ercan Sincan'da Dijital Dönüşüm Akademisi’ni Açtı..., Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ankara, ankara sincan, sincan belediyesi, robotik kodlama, Bilgisayar işletmenliği, mobil fotoğrafçılık, e-ticaret
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk! Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı... mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk! Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı...
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi... mask
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı... mask
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı...
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”...
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü! mask
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü!
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler... mask
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk! Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı... mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk! Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı...
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi... mask
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü! mask
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü!
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi...
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı... mask
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı...
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler... mask
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk! Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı... mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk! Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı...
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi... mask
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi...
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı... mask
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı...
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”...
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü! mask
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü!
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler... mask
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler...

24 Kas 2022 - 16:09 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL