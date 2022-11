Türkiye Dünyanın En İyi Okullarını Ağırladı! En Kapsamlı Yurt Dışı Eğitim Fuarı! İstanbul Ankara İzmir...

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden temsilcilerin de yer aldığı fuarda, dil eğitimi, lisans ve yüksek lisans başta olmak üzere lise, work and study, work and travel ve sertifika programları üzerine katılımcılar, okul yetkililerinden yüz yüze bilgi alma şansı yakaladı.

Yurtdışı eğitim alanında Türkiye’de kurulan ilk fuarcılık firması olan Akare’nin düzenlediği, geleneksel, Türkiye’nin en kapsamlı yurt dışı eğitim fuarları tamamlandı. Bu yıl 15 binden fazla öğrenciyi, 80’den fazla ülkeden yüzlerce okul yetkilisiyle buluşturan AKARE ziyaretçi akınına uğradı.

15 BİNİN ÜZERİNDE GENÇ FUARA AKIN ETTİ

Bu yıl katılımın fazlasıyla arttığını, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki fuarlara 15 bini aşkın gencin katılım sağladığını belirten Akare Fuarcılık Genel Müdürü Engin Coşar, kategorilere göre en çok tercih edilen ülkelerin değişiklik gösterdiğini vurguladı. Coşar ‘’ Bu yıl öğrenciler en çok, Master, Dil Eğitimi, Üniversite, Lise alanında bilgi alıp iletişime geçtiler.

Gençlerin ülke tercihlerinde en önemi etkenler; fiyat performansı, eğitim kalitesi, verilen fırsat ve imkanlar oldu. “İngiltere çalışma izni verdiği için master programlarına başvuru oldukça fazla. İtalya devlet üniversiteleri ve Almanya uygun fiyatları olduğu için çok tercih ediliyor. Dil okullarında İrlanda’da yine çalışma izni verdiği için en popülerler arasında… Kanada da üniversite sonrası yaşama imkânı sağladığı için tercih sebepleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.” dedi.

DÜNYANIN EN İYİ İLK 500 ÜNİVERSİTESİNİN TEMSİLCİLERİ İLE GENÇLER BİR ARAYA GELDİ

115’ten fazla kurumun katıldığı ve dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden 28. sırada bulunan The University of Manchester, 64. sırada yer alan The University of Warwick, 79. Sırada olan The Hong Kong Polytechnic University’nin de gençlerle buluştuğu fuarda, ABD ve İsveç Konsolosluk yetkilileri, İrlanda vize ofisi, DAAD, Fulbright, EducationUSA, Campus France ve British Council yetkilileri de yer aldı. Akare Yurt Dışı Eğitim Fuarları boyunca katılımcılara özel burs imkanları, başvuru ücretinin alınmaması, fuara özel sunulan indirimler ve fuara özel kontenjanlar dikkat çekti.

TÜRK OKULLARI YURT DIŞINDA TANITILACAK!

21 yıldır yurt dışında eğitim almak isteyen Türk gençleriyle yabancı okulları buluşturan Akare’nin Genel Müdürü Engin Coşar, ‘’ Her yıl binlerce genci 80’den fazla yabancı ülkeden gelen okullarla buluşturuyoruz. Bu yıl Türkiye’nin en kapsamlı yurt dışı eğitim fuarlarını düzenledik. Şimdi de hem Türkiye’den okulları hem de dünyanın farklı ülkelerinden okulları Fas ve Azerbaycan’daki gençlerle buluşturacağız.

Türkiye’den Nişantaşı Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bu rekabette yerini almak için bizimle birlikte yurtdışı fuarlarımıza katılacak. Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye talep oldukça fazla. Bizler de ülkemizde sunulan imkan ve fırsatları, eğitimde çok yönlülüğü ve kaliteyi diğer ülke gençlerine anlatacağız. Dikkat çeken başka bir detay da Fas pazarına Romanya Üniversitelerinden büyük bir ilginin olması.

Romanya’dan 28 üniversite bizimle birlikte Fas’a gelecek. 24-28 Kasım 2022 tarihlerinde Fas’ta El Jadida, Marrakesh ve Casablanca şehirlerinde, 3-4 Aralık 2022 tarihlerinde de Azerbaycan Bakü’de gerçekleşecek olan fuarlarımız ile uluslararası eğitim sektörüne yön vereceğiz’’ diyerek sözlerini noktaladı.