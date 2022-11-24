Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!

Çankaya Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan ailelerin eğitim gören çocuklarına bot ve mont yardımında bulunuyor. Bot ve monttan oluşan paketler, çocuklara ulaştırılmak üzere okul idarecilerine teslim ediliyor. Kış aylarında çocukların kışlık giysilerle okula gidebilmeleri için bot ve mont yardımında bulunan Çankaya Belediyesi, Halk Kart desteği alan ailelerin çocuklarına da destek oluyor.

Hiçbir ayrım yapmadan tüm Çankayalılara eşit hizmet götürdüklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz en çok çocukların belediyesiyiz diyoruz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Onların sağlıklı gelişimi, eğitimi, beslenmesi her şeyden önce gelir. Ekonomik şartları göz önünde bulundurarak çocuklarımız aç kalmasın diye özellikle dar gelirli bölgelerdeki okullarda beslenme saatine sıcak yemek götürüyoruz.

Çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim alması için okullarda tadilat yapıyoruz. Kış aylarında üşümesinler diye her yıl ihtiyacı olan çocuklara bot ve mont armağan ediyoruz. Ne ekersek onu biçeriz. Biz yetişkinler ve yöneticiler çocuklarımızı geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlayalım ki ülkemizin de yarınları aydınlık olsun” diye konuştu.