24 Kas 2022 - 11:32- Belediyeler G: 24 Kas 2022 - 11:33

Ankara Haber; İş Arayanların Umudu Pursaklar Belediyesi Oldu!

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Pursaklar Belediyesi iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla İstihdam Şefliği aracılığıyla, işveren ile işçileri buluşturmaya devam ediyor. İşte Haberin detayı ve resimleri...
Ankara Haber; İş Arayanların Umudu Pursaklar Belediyesi Oldu! mask
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Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İstihdam Şefliği aracılığıyla vatandaşların iş bulmaları için esnaflarla iletişime geçerek, ilçe sakinlerinin farklı iş kollarında istihdam edilmesi için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Meclis toplantı salonunda gelen firma yetkilileri, 186 kişinin arandığı toplantı için gelen 35 vatandaş ile birebir görüşerek, mülakatlarını gerçekleştirdi. Firma yetkililerinin yapacağı değerlendirmenin ardından söz konusu firmada iş başı yapacak olan kişilerin belirleneceği ifade edildi.

 ‘‘Göreve geldiğimiz günden bu yana iş arayanlar ve işverenler arasında köprü oluyoruz’’

İlçedeki istihdam oranını artırmak için işverenlerle sürekli dirsek temasında olduklarını belirten  Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Göreve geldiğimiz günden bu yana iş arayanlar ve işverenler arasında köprü oluyoruz. İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla, iş talep eden 186 kişi aranırken 56 kişi toplantıya gelmeyi kabul etti ama 35 kişi toplantıya geldi. Her işçi işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkânı bizleri mutlu ediyor. Bizler üzerimize düşeni yaparak ilerleyen günlerde de esnaflarımızla görüşmelerimizi sürdürerek hemşerilerimize yeni iş kapıları bulmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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24 Kas 2022 - 11:32 - Belediyeler

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