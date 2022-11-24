24 Kas 2022 - 12:08- Gündem G: 24 Kas 2022 - 12:09

Ekmeğe Zam! Ankara'da 200 Gram Ekmek Ne Kadar Oldu? 200 gr, 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Ne Kadar? İşte Yeni Fiyatlar!

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Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı ANKESOB Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Komisyona sunulan teklifler oy çokluğuyla kabul edildi. İşte Detaylar...

Ekmeğe Zam! Ankara'da 200 Gram Ekmek Ne Kadar Oldu? 200 gr, 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Ne Kadar? İşte Yeni Fiyatlar! mask
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Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı,  ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Artan girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak pişmişi 200 gram gelen normal ekmeğin 5 TL'den satılması yönünde verilen tarife teklifleri, komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu üye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ANKESOB'a bağlı odaların metropol ve ilçeleri için istedikleri ekmek fiyat tarife teklifleri komisyona sunuldu.

ARTAN GİRDİ MALİYETLERİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ar, şunları kaydetti: "Toplantıda; ekmek maliyetlerini doğrudan etkileyen un, maya, doğalgaz, motorin, işçilik, su, elektrik, kira gibi tüm temel giderlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatının maliyetinin altında kaldığı konuları görüşüldü ve gramajı (200 gram) değiştirmeden ekmek fiyatında yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda mutabık kalındı.

Pişmişi net 200 gram gelen normal ekmeğin 5 TL, pişmişi net 300 gram gelen normal ekmeğin 7.5 TL, pişmişi net 400 gram gelen normal ekmeğin 10 TL'den satılması yönündeki teklifler, komisyon katılımcısı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin onayına sunuldu ve tarife oy çokluğu ile kabul edildi.

Tarife komisyonunun oy çokluğuyla kabul ettiği Ankara il ve talepte bulunan ilçelerinde uygulanacak Normal Ekmek Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifeleri, ilgili kurumlar; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasından sonra, ANKESOB Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra karara bağlanacak."

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24 Kas 2022 - 12:08 - Gündem

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