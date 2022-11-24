24 Kas 2022 - 12:14- Belediyeler G: 24 Kas 2022 - 12:15

Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi...

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Keçiören Belediyesi ve Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren genç stajyer öğrencilere yönelik ‘Tütün Ürünleri Bağımlılığı’ konulu eğitim programı düzenlendi.
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi... mask
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İlçe sağlık müdürlüğünce görevlendirilen Dr. Aynur Öztürk Özer verilen eğitimde tütün bağımlılığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar ele alındı. Ayrıca öğrencilere KOAH ve akciğer kanseri hakkında bilgi verilerek, bu hastalıkların başlıca nedenlerinden olan tütün bağımlılığının ve tütün dumanına maruz kalmanın sakıncaları anlatıldı.  

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gençleri bilgilendiren ve bilinçlendiren eğitimlerin önemli olduğu vurgulanarak, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onları bilinçlendiriyoruz. Belediyemizde staj yapan öğrencilerimizi mesleğe hazırlamanın yanında onlara sosyal hayatlarında karşılaşabilecekleri olumsuzluklarla nasıl baş edebileceklerini anlatıyoruz.

Bu eğitim programında da tütün bağımlılığının sakıncaları anlatılarak daha sağlıklı bir gelecek için neler yapılması gerektiğine ilişkin önemli bilgiler verildi. Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi. ​
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24 Kas 2022 - 12:14 - Belediyeler

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