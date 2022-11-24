Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı...

Gençleri ihmal etmeyen, onları dinleyen, görüşlerine önem veren Başkan Murat Köse, gençlerle Üreğil Millet Bahçesi’nde kahvaltı programında buluştu.

Gençlere Hediye İnternet

Kahvaltı programında gençlere hediye internet kartı dağıtıldı. Mamak Belediyesi’nin hediyesinden memnun kalan gençler, Başkan Murat Köse’ye internet hediyesi için teşekkür etti.

“Gençlerimizin düşüncelerini önemsiyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençler, yüzünüzdeki gülücükler, kalbinizdeki iyilikler hiç eksilmesin. Bir harikasınız. Rabbim sizleri hep güzel insanlarla karşılaştırsın, bahtınız açık olsun İnşaallah… Bizler sizin düşüncelerinizi önemsiyoruz. Bu yüzden sizlerle bir araya gelmeye, sohbet etmeye gayret ediyoruz. İnşallah böyle görüşmelere, buluşmalara devam edeceğiz” dedi.