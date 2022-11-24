24 Kas 2022 - 12:19- Belediyeler G: 24 Kas 2022 - 12:20

Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hayata geçirdiği vizyon projelerle özellikle gençlerin gönlünde taht kurdu. İşte Haber Detayı ve Resimler...
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gençleri ihmal etmeyen, onları dinleyen, görüşlerine önem veren Başkan Murat Köse, gençlerle Üreğil Millet Bahçesi’nde kahvaltı programında buluştu. 

Gençlere Hediye İnternet 

Kahvaltı programında gençlere hediye internet kartı dağıtıldı. Mamak Belediyesi’nin hediyesinden memnun kalan gençler, Başkan Murat Köse’ye internet hediyesi için teşekkür etti. 

“Gençlerimizin düşüncelerini önemsiyoruz” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençler, yüzünüzdeki gülücükler, kalbinizdeki iyilikler hiç eksilmesin. Bir harikasınız. Rabbim sizleri hep güzel insanlarla karşılaştırsın, bahtınız açık olsun İnşaallah… Bizler sizin  düşüncelerinizi önemsiyoruz. Bu yüzden sizlerle bir araya gelmeye, sohbet etmeye gayret ediyoruz. İnşallah böyle görüşmelere, buluşmalara devam edeceğiz” dedi.
# Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı..., Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ankara, ankara mamak, mamak belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi...
Ekmeğe Zam! Ankara'da 200 Gram Ekmek Ne Kadar Oldu? 200 gr, 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Ne Kadar? İşte Yeni Fiyatlar! mask
Ekmeğe Zam! Ankara'da 200 Gram Ekmek Ne Kadar Oldu? 200 gr, 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Ne Kadar? İşte Yeni Fiyatlar!
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü! mask
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü!
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler... mask
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Sincan'da Dijital Dönüşüm Akademisi Açıldı! Gençler robotik kodlama, e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, bilgisayar işletmenliği öğreniyor... mask
Ankara Haber; Sincan'da Dijital Dönüşüm Akademisi Açıldı! Gençler robotik kodlama, e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, bilgisayar işletmenliği öğreniyor...
Ankara Haber; Altındağ'da Şehir ve Medeniyet Kongresi! "Gençlerin Belediyesi Olduk..." mask
Ankara Haber; Altındağ'da Şehir ve Medeniyet Kongresi! "Gençlerin Belediyesi Olduk..."
Sergi Açılışında Seymen ve Bacıeren Gösterisi Büyük Beğeni Aldı! mask
Sergi Açılışında Seymen ve Bacıeren Gösterisi Büyük Beğeni Aldı!
Ankara Haber; Gölbaşı'lı Kadınlar Üretiyor Gölbaşı Kalkınıyor... mask
Ankara Haber; Gölbaşı'lı Kadınlar Üretiyor Gölbaşı Kalkınıyor...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Mahalle Konağı ve Kültür Merkezinin Temelleri Atıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Mahalle Konağı ve Kültür Merkezinin Temelleri Atıldı...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi...
Ekmeğe Zam! Ankara'da 200 Gram Ekmek Ne Kadar Oldu? 200 gr, 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Ne Kadar? İşte Yeni Fiyatlar! mask
Ekmeğe Zam! Ankara'da 200 Gram Ekmek Ne Kadar Oldu? 200 gr, 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Ne Kadar? İşte Yeni Fiyatlar!
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü! mask
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü!
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler... mask
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Sincan'da Dijital Dönüşüm Akademisi Açıldı! Gençler robotik kodlama, e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, bilgisayar işletmenliği öğreniyor... mask
Ankara Haber; Sincan'da Dijital Dönüşüm Akademisi Açıldı! Gençler robotik kodlama, e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, bilgisayar işletmenliği öğreniyor...
Ankara Haber; Altındağ'da Şehir ve Medeniyet Kongresi! "Gençlerin Belediyesi Olduk..." mask
Ankara Haber; Altındağ'da Şehir ve Medeniyet Kongresi! "Gençlerin Belediyesi Olduk..."
Ankara’da Üst Geçitlerin Sayısı Artıyor! mask
Ankara’da Üst Geçitlerin Sayısı Artıyor!
Sergi Açılışında Seymen ve Bacıeren Gösterisi Büyük Beğeni Aldı! mask
Sergi Açılışında Seymen ve Bacıeren Gösterisi Büyük Beğeni Aldı!
Ankara Haber; Gölbaşı'lı Kadınlar Üretiyor Gölbaşı Kalkınıyor... mask
Ankara Haber; Gölbaşı'lı Kadınlar Üretiyor Gölbaşı Kalkınıyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi...
Ekmeğe Zam! Ankara'da 200 Gram Ekmek Ne Kadar Oldu? 200 gr, 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Ne Kadar? İşte Yeni Fiyatlar! mask
Ekmeğe Zam! Ankara'da 200 Gram Ekmek Ne Kadar Oldu? 200 gr, 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Ne Kadar? İşte Yeni Fiyatlar!
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü! mask
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü!
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler... mask
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Sincan'da Dijital Dönüşüm Akademisi Açıldı! Gençler robotik kodlama, e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, bilgisayar işletmenliği öğreniyor... mask
Ankara Haber; Sincan'da Dijital Dönüşüm Akademisi Açıldı! Gençler robotik kodlama, e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, bilgisayar işletmenliği öğreniyor...
Ankara Haber; Altındağ'da Şehir ve Medeniyet Kongresi! "Gençlerin Belediyesi Olduk..." mask
Ankara Haber; Altındağ'da Şehir ve Medeniyet Kongresi! "Gençlerin Belediyesi Olduk..."
Okan Bayülgen Ankara Bilkent'e Geliyor! Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Panelini Yönetecek... mask
Okan Bayülgen Ankara Bilkent'e Geliyor! Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Panelini Yönetecek...
Ankara’da Üst Geçitlerin Sayısı Artıyor! mask
Ankara’da Üst Geçitlerin Sayısı Artıyor!
Sergi Açılışında Seymen ve Bacıeren Gösterisi Büyük Beğeni Aldı! mask
Sergi Açılışında Seymen ve Bacıeren Gösterisi Büyük Beğeni Aldı!

24 Kas 2022 - 12:19 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL