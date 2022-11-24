Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi...

Mamak Belediyesi’nce yeniden bakım ve onarım çalışmalarının ardından eski günlerine dönen Musiki Muallim Mektebi kültür, sanat etkinliklerinin merkezi haline geldi. Musiki Muallim Mektebi’nde açılan, Hüsn-ü Hat Ustaları Burhan Kuru ve Abdülkadir Kaya tarafından hazırlanan “Noktadan Aşk-ı Kelam’a” Geleneksel Türk İslam Sanatı Hüsn-ü Hat Sergisi, sergiyi gezenlerden tam not aldı.

Sergide birbirinden kıymetli 38 eser yer alıyor. Hilye-i Şerif’ten Esma’ül Hüsna’ya, Ayet-i Kerimeler’den Kibar-ı Kelam’a, birçok kıymetli eser sergileniyor. 27 Kasım 2022 Pazar günü son bulacak sergiye Ankaralılar büyük ilgi gösteriyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi’ni hayranlıkla gezdi. Başkan Murat Köse yapılan eserler hakkında Hüsn-ü Hat ustalarından bilgi aldı, çıkarılan eserler için kendilerini tebrik etti.

Başkan Murat Köse, “Musiki Muallim Mektebi’miz kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sergilerimizle, tiyatrolarımızla, konserlerimizle, paneller ve konferanslarımızla siz değerli Ankaralıların hizmetindeyiz. Başkentlileri Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisini gezmeye davet ediyoruz” dedi.