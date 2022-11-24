Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...

Programa; Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz da katıldı. Keyifli ve renkli anlara sahne olan yemekte SAK Odeon Orkestrası sahne aldı. Orkestranın eğlenceli şarkıları eşliğinde keyifli bir gün geçiren öğretmenler, Öğretmenler Günü’nü doyasıya kutladı.

Başkan Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek’in de dans ettiği özel günde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şi

mşek, “Çok değerli öğretmenlerimin çizdiği yolda hareket ediyoruz. Bugün de siz değerli öğretmenlerim sayesinde Gölbaşı’nda belediye başkanlığı yapıyorum.

Bizlerin hem annesi hem babası hem arkadaşı hem de kardeşi oluyorsunuz. Bizlerde emeği geçen siz değerli öğretmenlerime teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz. 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü canı gönülden kutluyorum.” dedi.