24 Kas 2022 - 16:13- Belediyeler

Ankara Haber; Türkiye’nin İlk! Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı...

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Keçiören Belediyesinin iş birliğinde Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ne Türkiye’de bir ilk olarak inşa edilen ‘Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı’ 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıldı. İşte Detaylar ve Resimler...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk! Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı... mask
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Açılış Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve 81 ilin temsilcisi öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Ankara Valisi Vasip Şahin açılışta yaptıkları konuşmada şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle yâd ettiklerini dile getirerek anıtın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anıtın yapılmasına büyük destek veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açılışın ardından yaptığı açıklamada, şehit öğretmenlere karşı vefalarının gereği olarak devasa bir hatıra ormanı ve anıt inşa ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“24 Kasım’da şehit öğretmenlerimize karşı bir nebze de olsa vefamızın gereği olarak Keçiören’imizde Milli Eğitim Bakanlığımızın ve belediyemizin iş birliğinde Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı’mızın açılışını yaptık. Öğretmenlerimizin isimlerinin bulunduğu anıtımızı 344 dönümlük arazi üzerine inşa ettik.

Bugün ağaç dikimi yaparak şehitlerimizin ruhlarına dualarımızı okuduk. Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Vatan minnettar şehitlerimize… Şehit ailelerimize de minnettarız. Şehit ailelerimize ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Türk milleti varlığını şehitlerimize, yiğitlerimize ve kahramanlarımıza borçludur. Vatan, şehit ve gazilerimize minnettardır.

Milli Eğitim Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada aynı zamanda 344 dönümlük büyük bir orman ve rekreasyon alanını şehrimize, Başkent’imize ve Keçiören’imize kazandırmış olduk. Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

Anıtta, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar şehit olan birçok öğretmeni temsil eden anıt mezarlar yer alıyor. Çevre düzenleme ve rekreasyon çalışmaları Keçiören Belediyesi tarafından yapılan 344 bin metrekare (334 dönüm) alana kurulu anıta 210 bin adet de fidan dikildi. Anıt, Türkiye'nin ilk Şehit Öğretmenler Anıtı olma özelliği ile ziyaretçilerini misafir edecek.​

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24 Kas 2022 - 16:13 - Belediyeler

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