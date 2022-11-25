Ankara Haber; Başarılı Çellist Çağ Erçağ CSO Ada Ankara’da!

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni, Bursa Bölge Senfoni, Antalya Devlet Senfoni gibi ülkemizin önde gelen orkestralarında yer alan ve Borusan Quartet’in üyelerinden biri olan Çağ Erçağ, “Aydınlık Evler” projesinde Ankara’nın ses ve tınılarından yola çıkıyor. Kendi performanslarında sıklıkla klasik müziği halk müziği ile birleştiren Erçağ; Aydınlık Evler’de de Batı Müziği ve Klasik Müziğin Orkestrasyon sentezini, zaman zaman caz müzik tınıları ile birleştirerek enstrümantal ve vokale dayalı bir proje gerçekleştiriyor.

Piyanoda Tolga Kılıç, kanunda Hakan Güngör, kontrbasta Caner Üstündağ ve perküsyonda Türker Çolak’tan oluşan orkestranın Çağ Erçağ’a eşlik edeceği konserde, kendi hayatında iz bırakan "Divane Aşık Gibi", "Uzun İnce" ve "Ay Gız" gibi türkülere ve enstrümantal eserlere yer verecek.

Bilet Fiyatları: 1. Kategori: 110 TL 2. Kategori: 90 TL