Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada...

Altındağ'ın vefakar öğretmenleri, Altındağ Belediyesi’nin misafiri oldu. Altındağ Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen programa, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Asuman Erdoğan, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, okul müdürleri ve Altındağ’da görev yapan öğretmenler katıldı.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Altındağ'da görev yapan öğretmenlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Balcı “Öğretmenlerimiz başımızın tacı... Onlar evlatlarımızı, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitim neferleri... Bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Altındağ Belediyesi olarak daima yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğretmenler için ne yapılsa az olacağını ifade eden Başkan Balcı, "Altındağ'da görev yapan 5 binden fazla öğretmenimiz var. Altındağ Kültür Sarayı'nda bir araya gelip, birlikte keyifli zaman geçirdik. Biliyoruz ki ne yapsak az ama elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Balcı, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.