“Kendi Yolumda” Filmi Oyuncuları Ankara'ya Geliyor! Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Ferit Aktuğ Pazar Günü Ankamall'de...

Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, herkesin merakla beklediği yeni bir filme daha ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz gün Paribu Cineverse Kanyon’da galası gerçekleşen, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği “Kendi Yolumda” filmi İstanbul’dan sonra Adana, İzmir ve Ankara’da oyunculu gösterimleriyle sinemaseverlerle buluşacak.

Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Ferit Aktuğ Pazar Günü Ankamall'de...

‘’Kendi Yolumda’’ filminin Ankara çıkartması ANKAmall’da gerçekleşecek. PROFAM tarafından yönetilen, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, son günlerin en çok konuşulan filmlerinden ‘Kendi Yolumda’ filminin yönetmenini ve oyuncularını ağırlayacak.

25 Kasım tarihinde gösterime giren, Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini yaptığı Kendi Yolumda filminin dev kadrosu, 27 Kasım Pazar günü ANKAmall seyircisiyle buluşacak.

Cinemaximum’da gerçekleşecek özel gösterime Ömer Faruk Sorak, Gökhan Özoğuz, Okan Çabalar ve Ferit Aktuğ katılacak.

Filmde Gökhan Özoğuz, Adana’da bir tamirhanede çırak olarak çalışan Ömer Ali ile tanışıyor, Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenerek bu işin peşini bırakmamasını söylüyor. Babasının baskılarıyla çalışan Ömer Ali, Gökhan’a ‘’Sen de benimki gibi bir aileye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin’’ diye soruyor. Bu sorudan etkilenen Gökhan uykuya daldığında kendini Adana’nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak görüyor…

Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Ferit Aktuğ ve Okan Çabalar’ın oyuncu kadrosunda olduğu Kendi Yolumda filmi, sinemaseverlerle buluşuyor. İstanbul’da gerçekleşen galanın ardından 25, 26 ve 27 Kasım tarihlerinde sırasıyla Adana, İzmir ve Ankara’da oyunculu gösterim yapacak Kendi Yolumda filmi, gösterim öncesi sinemaseverlerle söyleşi de gerçekleştirecek.

Sinemaseverleri 119 dakikalık bir komedi yolculuğuna çıkartacak Kendi Yolumda, Gökhan Özoğuz’un Adana’da gittiği bir tamircide yaşadığı olayları anlatıyor. Gökhan Özoğuz’un arabası, Adana’nın kenar bir mahallesinde bozuluyor. Gittiği tamircide, babasıyla birlikte çalışan ve aslında müzisyen olmak isteyen, ancak aile baskısı ve zor hayat şartları sebebi ile bu hayalini gerçekleştirememiş bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşıyor. Sonrasında uyuyakalan Gökhan Özoğuz, rüyasında kendini Adana’nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak görüyor. Film, kendi yolunda gitmenin önemini sorgulatan, çarpıcı bir rüyayı sinemaseverlerle buluşturuyor…

Oyunculu gösterim ve söyleşi tarihleri:

25 Kasım Cuma, Paribu Cineverse M1 Adana AVM

Seyirci ile buluşma ve söyleşi: 19.00 / Gösterim: 19.30

26 Kasım Cumartesi, Paribu Cineverse Optimum İzmir

Seyirci ile buluşma ve söyleşi: 16.00 / Gösterim: 16.30

27 Kasım Pazar, Paribu Cineverse ANKAmall

Seyirci ile buluşma ve söyleşi: 18.30 / Gösterim: 19.00