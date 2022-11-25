Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı...

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki İncirli Mahallesi’ne inşa edilen yeni nesil semt pazarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Canan Baran İzgi, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker, Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, pazar esnafı, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Üşüyenler pazarın içerisinde gelip gezecekler, bu da ticareti olumlu etkileyecek. Pazar esnafımızdan isteğimiz güler yüz göstermeleri. Müşteri veli nimettir. Güleryüz sadaka-i cariyedir.” dedi.

“CUMHURİYET KULESİNİ 2023’TE AÇACAĞIZ”

Altınok hem İncirli Mahallesi’ne hem de Keçiören’in tamamına önemli eserler yaptıklarını da kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eser belediyeciliği yapıyoruz, hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Her gün yollarda caddelerde esnafımızın yanındayız. Cumartesi pazar demeden çalışıyoruz. Yurt dışı gezimiz yoktur. 4 yıla yakındır görevdeyiz 8 gün Ankara dışı seyahatim var. Makamlar hizmet makamıdır. İncirli’de parklarımızın hepsini yeniledik.

Yürüyüş yollarını yeniledik. Havaalanı gibi yollar yaptık. Keçiören’de sevgi belediyeciliği var, kardeşlik belediyeciliği var, hizmet belediyeciliği var. Keçiören'de hizmet kervanı devam ediyor. Bir de Cumhuriyet kulemiz var. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte arz talep dengesi bozuldu emtia fiyatları arttı, maliyetler uçtu ve ihale iptal oldu.

Yeniden ihaleye çıkıyoruz. Yeni ihalemizin ardından inşallah Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 2023’te Cumhuriyet Kulemizin de açılışını hep beraber yapacağız.” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANIMIZ ABB BAŞKANI TARAFINDAN VETO EDİLDİ”

Konuşmasında Keçiören’in yüzde 80’inin kapsayan kentsel dönüşüm projesinin veto edildiğini ve mahkeme süreci nedeniyle olumlu yönde ilerleme kaydedemediklerini söyleyen Altınok şu bilgileri verdi:

“Beni gördüğünüzde hep kentsel dönüşümü soruyorsunuz. Bu sorunuzun net cevabı; kentsel dönüşüm projemiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından veto edilmiştir. Daha sonra mecliste AK Parti ve MHP grubumuzun oylarıyla bu planlamayı geçirdik. ABB, ‘ben bu plana dava açtıracağım’ dedi.

Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası derken kentsel dönüşümümüz akamete uğradı. Bunun siyaseti yok, partisi yok. Güvenli binalarda insanca yaşamak herkesin hakkıdır. Sadece bir kesimin hakkı değildir. Deprem oldu Düzce'de biliyorsunuz. Anayasamızda can ve mal güvenliği teminat altına alınmıştır.

Görev süremizde 19 yıla geldik. İlk defa doğru düzgün bir şehir planlaması yaptık. Kent bütünlüğü olan, kent estetiği olan binalar tasarladık. Tamamı 16 kat olacaktı. Cadde ve sokaklarımız genişliyordu. En önemlisi otopark sorunumuzu kökten çözmüş oluyorduk. Ferah bir planlama yaptık ama engellendik. Şehir Plancıları Odası nerede oturuyor? Plana en çok karşı çıkanlar çok katlı sitelerde oturuyor.

İyi de, sizlerin güven içinde yaşama hakkınız var da vatandaşımızın hakkı yok mu? Tuzu kuru olanlar vatandaşın yanında değil, Altınok vatandaşın yanındadır.”

Başkan Altınok’un konuşmasının ardından İncirli Yeni Nesil Kapalı Semt Pazarı kurdele kesilerek hizmete açıldı. Altınok ve katılımcılar yeni pazarı gezerek incelemelerde bulundu.​