Anne kızın kıyafetlerini Didem Aksu tanıtacak

İSTANBUL (İGFA) - Nilgül Yaylım ve kızı Nil Öztaş birlikte kurdukları tekstil markası Niente, işlerini her geçen gün büyüterek yola devam ediyor.

Tekstil dünyasında farklı bir tarza dönme kararı alan anne ve kızı, Abiye, haute couture tarzına geçiş yaptılar.

Mayo piyasasında elde ettikleri başarıyı yeniden yakalayan Nilgül Yaylım ve Nil Öztaş, yaptıkları modellerle iç piyasa yanında yurt dışından da özel siparişler almaya başladılar.

Yeni katolog çalışmaları için ünlü oyuncu ve model Didem Aksu’yu İstanbul'dan getirten modacı Nilgül Yaylım ve kızı, "Elbiseyi çizip yapıp sunamadıktan sonra anlamı yok" ifadesinde bulundular.

Kızlarının güzelliği ile İzmir’e, İstanbul’dan model getirmeleriyle şaşkınlık yaratan modacı Nilgül Yaylım ve kızı Nil Öztaş “Biz yurt içi ve yurt dışı hedefleri olan en ufak ayrıntıya dikkat eden kişileriz. Güzel olmak başka bakış, askı vazifesi görüp kıyafet taşımak başka, bacak uzunluğu ve omuz orantısı çok önemli, bizim kıyafetlerimizi taşıyacak Türkiye ve Avrupa'da tanıtacak modelimiz Didem Aksu’dur” dediler.

'Avrupa Yakası' isimli dizi film ile bir anda adını duyuran güzel oyuncu ve model Didem Aksu, modelliğin yanında yeni sürpriz karakterle ekranda olabilirim vurgusunu yaptı.