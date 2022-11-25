Ankara Haber; Çankaya 8 yılda 8. kreşini hizmete açıyor! İlkadım Gündüz Bakımevi...

Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana kapasitesini artırdığı gündüz bakımevi hizmetlerine bir yenisini ekliyor. İlkadım Mahallesi’nde yapımı tamamlanan İlkadım Gündüz Bakımevi, Başkan Alper Taşdelen döneminde hizmete açılan 8. kreş, toplamda 13. kreş olarak 26 Kasım’da açılıyor.

“Biz en çok çocukların belediyesiyiz” anlayışı ile çocukların gelişimi ve eğitimine yönelik hizmetlerini artıran Çankaya Belediyesi, 26 Kasım Cumartesi yapımını tamamladığı İlkadım Gündüz Bakımevini hizmete açıyor. Metin Oktay Mahallesi ve Karapınar Mahallesinde de kreşlerin yapımına devam eden Çankaya Belediyesi, 2023 yılında toplamda 15 kreş ile yaklaşık 2 bin çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sunmuş olacak.

ÇAĞDAŞ VE AYDINLIK EĞİTİM ANLAYIŞI

Halkın ihtiyaçlarına göre yatırımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bebeklerden başlayarak yaş almış insanımıza kadar her yaştan Çankayalının yararlanacağı tesisler inşa ediyoruz. 8 yılı aşkın görev dönemimiz boyunca doğru belediyecilik anlayışıyla doğru yatırımları ilçemize kazandırdık. Biz en çok çocukların belediyesiyiz diyor ve geleceğimiz olan çocuklarımızın en temel eğitimi alacakları kreşlerimizin sayısını da arttırıyoruz. En büyük yatırım insan yapılan yatırımdır, eğitime yapılan yatırımdır. Çocuklarımızı bilimle, sanatla, felsefeyle çağdaş ve aydınlık eğitim anlayışıyla yarınlara hazırlıyoruz. İlk dönemimizde 7 yeni kreş yaptık, 3 yeni kreşle daha çocuklarımız için de her yaştan Çankayalı için de yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

BARIŞ, DOSTLUK VE EVRENSEL DEĞERLER TEMEL ALINIYOR

Çankaya Belediyesinin kreşleri piyasa koşullarına göre düşük ücreti, çağdaş ve kaliteli eğitimiyle ebeveynlerin öncelikli tercihi oluyor. Çocuk merkezli, aile katılımına dayalı, yaratıcılığı destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik düşünce, özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam, barış ve dostluk gibi evrensel değerleri temel alan eğitim programları uygulanan kreşler, normal dönemde her yıl 300 üzerinde çocuğu ilkokul eğitimine uğurluyor.