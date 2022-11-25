25 Kas 2022 - 11:17- Belediyeler G: 25 Kas 2022 - 11:45

Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye Sesi Görenler B1 Hiç Görmeyenler Deplasmanlı Süper 1. Liginde sezonu şampiyon tamamlayarak kupa koleksiyonuna yenisini ekleyen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımını makamında konuk etti.  
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Son şampiyonlukla birlikte 10. kez mutlu sona ulaşan Çankaya Belediyesi futbolcuları kazandıkları kupanın mutluluğunu ve gururunu yaşarken kulüp başkanı Yusuf Sayyıdan da kupayı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya’ya getirmiş olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Şampiyon takımı makamında ağırlamaktan büyük gurur duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sezonun ilk maçından itibaren şampiyon olacağınıza yürekten inanıyordum. Sizler azminizle gözleri gören insanlara da ilham kaynağı oluyorsunuz. Çankaya olarak hep yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.  

 

 
# Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen Görmek Engelliler Futbol Takımını Konuk Etti..., ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi, ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI ALPER TAŞDELEN
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada...
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi... mask
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi...
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi?
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı! mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı!
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada...
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi... mask
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi...
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi?
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı! mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı!
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Çankaya’dan ‘10’ Numara Şampiyonluk... mask
Ankara Haber; Çankaya’dan ‘10’ Numara Şampiyonluk...
Kenan Doğulu’dan Ankara’da Festival Tadında Konser! mask
Kenan Doğulu’dan Ankara’da Festival Tadında Konser!
Çankaya'da Kreş Öğretmenleri Yeni Döneme Hazırlandı... mask
Çankaya'da Kreş Öğretmenleri Yeni Döneme Hazırlandı...
Çankaya'da Çocuklara Süt Dağıtımı Sürüyor... mask
Çankaya'da Çocuklara Süt Dağıtımı Sürüyor...
Çankaya'da Kalıcı Kadın Emeği Stantları Satışa Başladı... mask
Çankaya'da Kalıcı Kadın Emeği Stantları Satışa Başladı...
Başkan Oğuz ; Biz Belediyeyi 94 Ruhuyla Yönetiyoruz... mask
Başkan Oğuz ; Biz Belediyeyi 94 Ruhuyla Yönetiyoruz...
Çankaya Oyun Evlerine Kayıtlar Eylül Sonuna Kadar Alınacak... mask
Çankaya Oyun Evlerine Kayıtlar Eylül Sonuna Kadar Alınacak...
Çankaya Açık Hava Sinemasında Bu Hafta 3 Film... mask
Çankaya Açık Hava Sinemasında Bu Hafta 3 Film...
Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Ön Kayıtlar 10 Eylül'e Kadar Sürecek... mask
Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Ön Kayıtlar 10 Eylül'e Kadar Sürecek...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada...
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi... mask
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi...
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi?
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı! mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı!
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!

25 Kas 2022 - 11:17 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL