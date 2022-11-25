Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen...

Son şampiyonlukla birlikte 10. kez mutlu sona ulaşan Çankaya Belediyesi futbolcuları kazandıkları kupanın mutluluğunu ve gururunu yaşarken kulüp başkanı Yusuf Sayyıdan da kupayı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya’ya getirmiş olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Şampiyon takımı makamında ağırlamaktan büyük gurur duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sezonun ilk maçından itibaren şampiyon olacağınıza yürekten inanıyordum. Sizler azminizle gözleri gören insanlara da ilham kaynağı oluyorsunuz. Çankaya olarak hep yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.