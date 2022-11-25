Yılın en “Şahane” fırsatları MediaMarkt’ta başladı!

MediaMarkt, aylardır beklenen Şahane Cuma fırsatlarını bugün başlatıyor. Pazartesi gününe kadar devam edecek ve MediaMarkt mağazalarıyla mediamarkt ve mobil uygulamada geçerli olacak kampanya kapsamında binlerce üründe şahane fırsatlar düzenlenecek.

Kampanyada öne çıkan ürünler arasında oyun konsolları, kulaklıklar, ütüler ve dizüstü bilgisayarlar gibi çeşitli kategoriler bulunuyor.

Yılın neredeyse tamamında çeşitli kampanyalar gerçekleştiren MediaMarkt, şahane fırsatlar düzenlediği Kasım ayını, “Şahane Cuma” ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Teknolojiseverler tarafından aylardır beklenen kampanya, bugün başlayıp 28 Kasım Pazartesi gününe dek sürecek.

MediaMarkt’ın Şahane Cuma kampanyasında çeşitli kategorilerden binlerce üründe şahane fırsatlar düzenlenecekken dikkat çeken bazı ürünler ve fiyatlarıysa şöyle:

Apple MME73TU/A Airpods 3. Nesil ve Magsafe Şarj Kutusu 3.499 TL

Microsoft Xbox Series S 512GB Oyun Konsolu Beyaz 7.999 TL

Epson ECOTANK L3251 YAZ+TARA+FOT+WI-FI DIRECT Tanklı Yazıcı 3.899 TL

Acer A315-59/ i5-1235U/ 8GB Ram/ 512SSD/ 2GB MX550 Dizüstü Bilgisayar 11.999 TL

Philips GC5037_80 Buharlı Ütü 1.899 TL