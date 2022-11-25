Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek...

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğretmenler günü nedeniyle yemek programı düzenleyerek, Nezaket Okulları, Spor Okulları, Deneyap, Bilim Pursaklar, Bağlama, Bateri, Gitar, Ney, Piyano, Keman, Kabak Kemane, Tiyatro, Çocuk, Tasavvuf Ve Türk Halk Müziği Korosu, Resim, Akıl Oyunları, Halk Oyunları ve Hanım Evleri’nde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

‘‘Öğretmenlerimiz geleceğe yön verecek olan gençlerimizin ve çocuklarımız için bir eğitimci, bir rehber ve bir sanatkârdır’’

Yemek programı öncesi Öğretmenler Günün münasebetiyle kısa bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bir hizmet mesleği olan öğretmenlik, mesleklerin en kutsalı, en onurlusudur. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması ancak özgür ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmekle mümkündür. Öğretmenlerimiz geleceğe yön verecek olan gençlerimizin ve çocuklarımız için bir eğitimci, bir rehber ve bir sanatkârdır. En önemli yatırımın geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız olduğunu biliyoruz.

Sevgi ve şefkat ile çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren, emek veren, gayret gösteren ve alın teri döken tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor ve her birinize yaşamınız boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Yemek programı ve müzik resitalinin ardından Ertuğrul Başkan, programa katılan öğretmenlerin olduğu masaları tek tek gezip, Öğretmenler Günü’nü tekrardan kutlayarak, günün anlam ve önemine binaen çiçeklerini takdim etti.