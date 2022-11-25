Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor...

Prestij değeri yüksek estetik ve modern parkları bir bir ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, deforme olan parkları baştan sona yenilemeye devam ediyor.

Her geçen gün ilçeye değer katan projeleri hayata geçiren Ertuğrul Çetin, yeni ışık sistemleriyle 7/24 kullanıma uygun, yeşille iç içe, ferah bir alana sahip olacak olan Altınova Parkı’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

‘‘Pursaklar’ı hemşehrilerimizin nefes alabileceği, dinlenebileceği çok sayıda yeşil alanın olduğu bir ilçe haline dönüştürmeyi planlıyoruz’’

Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan parkları sıfırdan yenilediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Altınovamızdaki mevcut Park alanımızı sıfırdan ele alarak yeni yaptığımız yeşil alan; çocuk oyun grupları, kum havuzu, açık hava fitness alanı, yürüyüş yolu ve oturma gruplarıyla göz kamaştıracak.

Pursaklar’ı hemşehrilerimizin nefes alabileceği, dinlenebileceği çok sayıda yeşil alanın olduğu bir ilçe haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Hızla başladığımız yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak mahalle halkının hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.