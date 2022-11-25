25 Kas 2022 - 11:38- Belediyeler G: 25 Kas 2022 - 11:39

Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi bir yandan ilçedeki Park sayısını artırırken, bir yandan da deforme olan mevcut parkları ve yeşil alanları sıfırdan yenileniyor.

Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Prestij değeri yüksek estetik ve modern parkları bir bir ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, deforme olan parkları baştan sona yenilemeye devam ediyor.

Her geçen gün ilçeye değer katan projeleri hayata geçiren Ertuğrul Çetin, yeni ışık sistemleriyle 7/24 kullanıma uygun, yeşille iç içe, ferah bir alana sahip olacak olan Altınova Parkı’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. 

‘‘Pursaklar’ı hemşehrilerimizin nefes alabileceği, dinlenebileceği çok sayıda yeşil alanın olduğu bir ilçe haline dönüştürmeyi planlıyoruz’’

Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan parkları sıfırdan yenilediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Altınovamızdaki mevcut Park alanımızı sıfırdan ele alarak yeni yaptığımız yeşil alan; çocuk oyun grupları, kum havuzu, açık hava fitness alanı, yürüyüş yolu ve oturma gruplarıyla göz kamaştıracak.

Pursaklar’ı hemşehrilerimizin nefes alabileceği, dinlenebileceği çok sayıda yeşil alanın olduğu bir ilçe haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Hızla başladığımız yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak mahalle halkının hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

# Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek...
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen Görmek Engelliler Futbol Takımını Konuk Etti... mask
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen Görmek Engelliler Futbol Takımını Konuk Etti...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada...
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi... mask
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi...
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi?
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı! mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı!
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek...
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen Görmek Engelliler Futbol Takımını Konuk Etti... mask
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen Görmek Engelliler Futbol Takımını Konuk Etti...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada...
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi... mask
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi...
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi?
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı! mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı!
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek...
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen Görmek Engelliler Futbol Takımını Konuk Etti... mask
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen Görmek Engelliler Futbol Takımını Konuk Etti...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada...
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi... mask
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi...
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi?
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı! mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı!
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!

25 Kas 2022 - 11:38 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL