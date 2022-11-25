25 Kas 2022 - 11:47- Belediyeler G: 25 Kas 2022 - 11:48

Ankara Haber; Pursaklar Altınova'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis...Altınova Altın Çağını Yaşıyor!

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, göreve başladığı günden buna yapmış olduğu yatırımlarla çehresini büyük ölçüde değiştirdiği Altınova Mahallesine belediye ekiplerince çok amaçlı sosyal tesis inşa ediliyor.
Ankara Haber; Pursaklar Altınova'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis...Altınova Altın Çağını Yaşıyor! mask
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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin görevi devir alır almaz Basketbol sahaları, Mahalle Konakları, asfalt ve kilitli parke yol yenileme, çocuk oyun alanları ve Sağlık Merkezi yenileme çalışmaları gibi büyük yatırımları Altınova Mahallesine kazandırırken yeni bir çok amaçlı sosyal tesisi kazandırmak için devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 

‘‘En güzeli için çalışıyoruz’’

Modern ve tam donanımlı pırıl pırıl mekânları ilçenin farklı mahallerine kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleceğimizin mimarı olan gençlerimize Millet Kıraathanelerimizle yatırım yapmaya devam ederken, ilçemizdeki kadınların boş vakitlerini değerlendirmeleri ve mesleki eğitimler almaları için Hanım Evleri ve büyüklerimizin hoşça vakit geçirebilmeleri için de Dede Torun Evimizi inşa ediyoruz. 

Sosyal Tesisimizin çevresinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla da ağaçların, bitkilerin olacağı yeşille iç içe mekanlar kazandıracağız. İnşallah çalışmalarımız çok kısa süre içerisinde bitecek. En güzeli için çalışıyoruz. Az kaldı’’ dedi. 

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandığında gençlerin istifade edeceği Millet Kıraathanesi, kadınların istifade edeceği Hanım Evi ve yaşlıların gün boyu vakit geçirebileceği Dede-Torun Evi’ni içinde barındıran çok amaçlı bir tesis olarak hizmete açılacak.

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25 Kas 2022 - 11:47 - Belediyeler

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