25 Kas 2022 - 20:13- Belediyeler G: 25 Kas 2022 - 20:15

Ankara Haber; Keçiören'de Öğretmenler Günü’ne Özel Konser...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen ‘24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri' Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Aile ve Sosyal Hizmetler ​eski Bakan Yardımcısı Ahmet Koca ve Özel Keçiören Hastanesi Kurucusu Dr. Ramazan Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Ankara Haber; Keçiören'de Öğretmenler Günü’ne Özel Konser... mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Vedat kaptan Yurdakul’un şefliğinde solo ve koro performansların sergilendiği konserde birbirinden güzel ezgiler seslendirilerek hem öğretmenlere hem de vatandaşlara eşsiz bir akşam yaşatıldı.

Başkan Altınok konserde yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek şunları söyledi:

“Tüm öğretmelerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Gün boyu öğretmenlerimizin bu özel gününü kutladık. En önemlisi de Ovacık bölgemizde 344 bin metrekare alana, cumhuriyet tarihimizden günümüze şehit olan tüm öğretmenlerimizin anısına ‘Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı’mızı açtık.

Burada ağaç dikerek anıtımızda öğretenlerimizin isimlerini yaşatacağız. Ülkemiz, devletimiz adına gözünü kırpmadan görev şehidi olan öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Devletimizin kurucusu büyük devlet adamı Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Sadece bir gün değil her gün Öğretmenler Günü’dür. ‘Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi olurum, İlim Çin’de de olsa al’ denmiştir. Hepimiz öğretenlerimizin tornasından geçtik.

Hepimizde öğretmenlerimizin gayretleri var. Öğrencileri nakış nakış işleyen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor,  huzurlu, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Keçiören’deki öğretmenlerimiz spor tesislerimizden ücretsiz yararlanıyor, Estergon Kalemizden yüzde 25 indirimli faydalanabiliyorlar.”

Altınok konuşmasının sonunda, koro ve Şef Vedat Kaptan Yurdakul’a, aynı zamanda programa katılan Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca ve Özel Keçiören Hastanesi Kurucusu Dr. Ramazan Aydın’a da teşekkür etti.

# Ankara Haber; Keçiören'de Öğretmenler Günü’ne Özel Konser..., ankara, ankara haber, ankara keçiören, keçiören belediyesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'li Özel Bireylerden​ İç Isıtan Etkinlik... mask
Ankara Haber; Keçiören'li Özel Bireylerden​ İç Isıtan Etkinlik...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek...
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor...
Ankara Haber; Pursaklar Altınova'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis...Altınova Altın Çağını Yaşıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Altınova'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis...Altınova Altın Çağını Yaşıyor!
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen... mask
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen...
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı...
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi... mask
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi...
Ankara Haber; Sincan Kültür Evi'nde Öğretmenleri Ağırlayan Başkan Ercan: Öğretmenlik Bir Gönül İşi... mask
Ankara Haber; Sincan Kültür Evi'nde Öğretmenleri Ağırlayan Başkan Ercan: Öğretmenlik Bir Gönül İşi...
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi?
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Kesikköprü Barajı Koruma Planı Çalışmaları Başladı! mask
Ankara Haber; Kesikköprü Barajı Koruma Planı Çalışmaları Başladı!
Ankara Haber; Keçiören'li Özel Bireylerden​ İç Isıtan Etkinlik... mask
Ankara Haber; Keçiören'li Özel Bireylerden​ İç Isıtan Etkinlik...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek...
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor...
Ankara Haber; Pursaklar Altınova'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis...Altınova Altın Çağını Yaşıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Altınova'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis...Altınova Altın Çağını Yaşıyor!
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen... mask
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen...
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı...
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi... mask
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi...
Ankara Haber; Sincan Kültür Evi'nde Öğretmenleri Ağırlayan Başkan Ercan: Öğretmenlik Bir Gönül İşi... mask
Ankara Haber; Sincan Kültür Evi'nde Öğretmenleri Ağırlayan Başkan Ercan: Öğretmenlik Bir Gönül İşi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Kesikköprü Barajı Koruma Planı Çalışmaları Başladı! mask
Ankara Haber; Kesikköprü Barajı Koruma Planı Çalışmaları Başladı!
Ankara Haber; Keçiören'li Özel Bireylerden​ İç Isıtan Etkinlik... mask
Ankara Haber; Keçiören'li Özel Bireylerden​ İç Isıtan Etkinlik...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Öğretmenler Onuruna Yemek...
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Eski Parklar Sıfırdan Yenileniyor...
Ankara Haber; Pursaklar Altınova'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis...Altınova Altın Çağını Yaşıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Altınova'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis...Altınova Altın Çağını Yaşıyor!
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen... mask
Ankara Haber; Şampiyon Takım Kupasıyla Çankaya’da! Başkan Taşdelen...
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Başkan Balcı Öğretmenlerle Bir Arada...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Nesil Semt Pazarlarının Sayısı Artıyor! İncirli Mahallesinde Yeni Nesil Semt Pazarı Açılışı Yapıldı...
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi... mask
Ankara Haber; Şehit ve Gazi Ailelerine Çamlıdere Gezisi...
Ankara Haber; Sincan Kültür Evi'nde Öğretmenleri Ağırlayan Başkan Ercan: Öğretmenlik Bir Gönül İşi... mask
Ankara Haber; Sincan Kültür Evi'nde Öğretmenleri Ağırlayan Başkan Ercan: Öğretmenlik Bir Gönül İşi...

25 Kas 2022 - 20:13 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL