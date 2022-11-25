Müjdeyi Bakan Kasapoğlu verdi: KYK kredi faizleri siliniyor...

ANKARA (İGFA) - Burs ve krediye başvuramayan öğrenciler için ek süre verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın (26 Kasım Cumartesi) saat 23:59'a kadar burs ve krediye başvuramayan öğrencilerin başvurularının alınacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu KYK borçlarına ilişkin endeks tutarlarının kaldırıldığını ve borcu olan öğrencilerin ödemelerini endeks tutarı olmadan yapabileceğini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından olayı bir devrim olarak nitelendirirken, "1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş veya ödenecek GSB öğrenim kredisi endeks farkını bugün itibarıyla kaldırdık. Hayırlı uğurlu olsun" mesajı verdi.