25 Kas 2022 - 16:10- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören'li Özel Bireylerden​ İç Isıtan Etkinlik...

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Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi bünyesindeki özel bireyler sokak hayvanlarını koruma ve yaşatmaya yönelik etkinlik düzenledi. Bu kapsamda sokak canlılarını kışın soğuktan koruyacak yuvalar Keçiören’in farklı noktalarına bırakıldı.
Ankara Haber; Keçiören'li Özel Bireylerden​ İç Isıtan Etkinlik... mask
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Engelli bireyler sokak hayvanları için mama da dağıttı. Etkinlikte el baskısı da yapılarak yuvalar rengârenk bir görünüme kavuşturuldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok özel bireylerin çevreye ve sokak hayvanlarına karşı gösterdikleri duyarlılığın tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirterek, “Masum ve dilsiz canlılarımız engelli bireylerimizin elinden beslendi.

Aynı zamanda engellilerimiz gönüllerindeki sıcaklıkla Keçiören’in dört bir yanına koydukları yuvaları da ısıttılar. Bu renkli etkinlik bizim de içimizi ısıttı, bizleri mutlu etti. Sokak hayvanlarımızı korumak ve yaşatmak için Türkiye’nin en modern rehabilitasyon merkezlerinden biri de Keçiören’de bulunuyor.

Son teknolojiye sahip modern cihazlarla can dostlarımızı tedavi ediyoruz. Burada bulunan doğal yaşam alanımızda onlara özgürce yaşayacakları bir ortam da sunuyoruz.” dedi.​
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25 Kas 2022 - 16:10 - Belediyeler

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