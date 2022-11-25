25 Kas 2022 - 16:11- Belediyeler

Ankara Haber; Sincan Kültür Evi'nde Öğretmenleri Ağırlayan Başkan Ercan: Öğretmenlik Bir Gönül İşi...

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Öğretmenler Günü dolayısıyla Sincan'da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenleri Kültür Evi’nde yemekte ağırlayan Başkan Ercan “Öğretmenlik bir gönül işi, hizmet işi. Ülkenin geleceği sizlere emanet, Allah yolunuzu açık etsin “diyerek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Ankara Haber; Sincan Kültür Evi'nde Öğretmenleri Ağırlayan Başkan Ercan: Öğretmenlik Bir Gönül İşi... mask
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Sincan Belediyesi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmek için var gücüyle çalışan öğretmenleri unutmadı. Başkan Murat Ercan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Sincan’da görev yapan öğretmenlerin onuruna bir yemek düzenledi. Kültür Evi’nde gerçekleşen programa ev sahipliği yapan Başkan Ercan tek tek masaları gezerek öğretmenlere karanfiller takdim etti.

Başkan Ercan “Bugün çok özel bir gün. 24 Kasım Öğretmenler günü. Hepimizin hayatına damga vuran öğretmenlerimizi hatırladığımız gün demeyelim çünkü öğretmenlerimizi unutmamız mümkün değil. Öğretmenlik bir gönül işi, hizmet işi. Ülkenin geleceği sizlere emanet, Allah yolunuzu açık etsin. Bizler de burada bugün öğretmenlerimizle birlikte olmak istedik. Hepinizin günü kutlu olsun” dedi.   

Başkan Ercan ardından Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı Öğretmenler Günü programına katıldı. Programda Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Öğretmenler Günü’ne özel müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi ve resim sergisi düzenledi.

 

 

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25 Kas 2022 - 16:11 - Belediyeler

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