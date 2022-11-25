25 Kas 2022 - 20:20- Belediyeler G: 25 Kas 2022 - 20:21

Ankara Haber; Başkan Ramazan Şimşek: Kadına Karşı Her Türlü Şiddetin Karşısındayız...

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Gölbaşı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Mevlana Parkı’nda program düzenledi. Gölbaşı Belediyesi ekipleri parka gelen vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulundu.  
Ankara Haber; Başkan Ramazan Şimşek: Kadına Karşı Her Türlü Şiddetin Karşısındayız... mask
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Programa Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek de katıldı. Yeşim Şimşek, programa katılan kadınlara karanfil vererek Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne dikkat çekti. Programda erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğrafları, haber metinleri ile beraber sergilenerek anıldı. 

Başkan Şimşek, yayınladığı mesajda "Bizleri dünyaya getiren, büyüten, seven ve hayatımızın her alanında bizlerin yanında olan kadınlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Neşet Ertaş’ın da dediği gibi kadınlar insandır, bizler insanoğlu." dedi. 

"Temennimiz kadınlara karşı şiddet tüm dünyada son bulsun" 

Kadına yönelik şiddetin sadece ülkemizin değil, dünyanın kanayan yarası olduğunu ifade eden Başkan Şimşek, "Bizleri dünyaya getiren, büyüten, seven ve hayatımızın her alanında bizlerin yanında olan kadınlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Neşet Ertaş’ın da dediği gibi kadınlar insandır, bizler insanoğlu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, dünyanın dört bir yanında görülen kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve dünyadaki bütün kadınların haklarını güvenceye almak için ilan edilmiş bir gün. 

Temennimiz o ki kadınlara karşı şiddet tüm dünyada son bulsun ve böyle bir güne hiç ihtiyaç olmasın."  değerlendirmesinde bulundu. 

"Eşlerimizin ve kızlarımızın her daim yanındayız" 

Kadınların her daim yanında olduğunu belirten Başkan Şimşek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Başımızın tacı annelerimizin, kardeşlerimizin, eşlerimizin ve kızlarımızın her daim yanındayız. Bir kız evlat sahibi olarak şunu belirtmek isterim ki Türk kadınının ayakları üzerinde dimdik durması kadar gurur verici başka hiçbir şey yoktur.”

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25 Kas 2022 - 20:20 - Belediyeler

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